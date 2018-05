Le mardi 15 mai, l’École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Jeunesse à Ajax a accueilli toute la communauté scolaire présente et passée ainsi que plusieurs partenaires communautaires et politiciens pour célébrer le 30e anniversaire de l’ouverture officielle de l’école. Le 7 décembre dernier, les élèves avaient également célébré la date du premier jour où l’école a accueilli les élèves en 1987, avec une rigolote leçon d’histoire, de bons petits gâteaux et une danse.

L’histoire de Notre-Dame-de-la-Jeunesse débute en 1983 avec la rencontre fortuite de deux mamans francophones, Lise Lacombe et Marguerite Bakhache dans un magasin de Pickering. À cette époque, il y avait une seule école élémentaire francophone dans la région, l’ÉÉC Corpus-Christi à Oshawa. Ces deux dames ont alors entrepris une campagne de sensibilisation auprès de la communauté francophone et du conseil scolaire pour obtenir une école plus près de leur domicile.

En 1985, l’ÉÉC Corpus-Christi a ouvert un module de langue française satellite dans l’école Holy Redeemer à Pickering avec plus de 100 élèves. Rapidement, les espaces fournis ne convenaient plus à la demande croissante pour une éducation catholique de langue française. C’est ainsi que le 7 décembre 1987, l’école Notre-Dame-de-la-Jeunesse a ouvert ses portes sur l’avenue Ritchie à Ajax.

« Je tiens à remercier les générations d’enseignants et de membres du personnel qui ont mis et qui continuent de mettre leur passion au service des élèves. Depuis 30 ans, des milliers d’enfants ont grandi à l’école, entourés par un personnel scolaire dévoué et sincèrement préoccupé par la réussite scolaire et le succès personnel de chacun d’entre eux », a déclaré André Blais, directeur de l’éducation.

« C’est grâce à tous ces pionniers que nos élèves peuvent faire leurs études élémentaires en français à Ajax. Merci à toute la communauté scolaire passée et présente ainsi que tous nos partenaires communautaires francophones d’assurer la vitalité de la francophonie dans la région », a ajouté Roger Brideau, conseiller scolaire de Durham-Peterborough-Kawartha-Clarington.

La cérémonie fut parsemée de plusieurs prestations d’élèves et d’anciens élèves de l’école qui ont su charmer les invités par leurs multiples talents. Trois élèves de l’école, Calabria Bautista, George Bounajm et Lydia Vittoria, appuyés par une ancienne élève de l’école, Aidan Auger, ont rédigé la prière du 30e qui a été récitée au début de la rencontre.

La chorale de l’école, qui a d’ailleurs remporté la deuxième place lors du concours de chorales de Pickering en avril dernier, a interprété la chanson thème de l’école On va changer le monde qui avait été composée en 1987. Evelyne Garvey, élève de l’école ainsi que Aliyah Gunn, ancienne élève, ont toutes deux chanté pour l’occasion alors que Mathieu Moreau, ancien élève a impressionné les invités par ses talents de magicien. La soirée s’est terminée par de très belles pièces au piano interprétées par un ancien de l’école, Jeremy Bangala.

Au cours de la soirée, le directeur de l’école, Martin Bernier, a procédé au dévoilement du logo pour le 30e anniversaire qui a été créé par des élèves de plusieurs niveaux scolaires et des membres du personnel suite à un concours au sein de l’école. La secrétaire de l’école, Marie-France Gauthier qui a chapeauté l’organisation de l’événement a travaillé de concert avec plusieurs membres du personnel et bénévoles pour décorer, préparer l’exposition et prévoir toutes les activités.

La présidente du Conseil, Melinda Chartrand, a félicité toute la communauté scolaire de Ajax pour le 30e anniversaire de l’école. « Merci de permettre depuis 30 ans aux élèves francophones catholiques de la région d’étudier dans leur propre langue et cela, à une distance raisonnable de leur domicile. Vous contribuez à la préservation de notre belle langue et à développer la fierté franco-ontarienne chez les élèves. »

SOURCE : Csc MonAvenir

PHOTO: La chorale de l’école