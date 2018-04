L’École élémentaire catholique Le-Petit-Prince à Maple a reçu, le vendredi 13 avril, la visite de la conseillère municipale Marilyn Iafrate dans le cadre de l’initiative « 20-Minute Makeover ». Chaque année, au mois d’avril, de nombreux organismes, écoles et résidents de la Ville de Vaughan organisent des événements communautaires de collecte de déchets qui font partie des activités entourant le Jour de la Terre.

« J’aimerais remercier la conseillère Iafrate et la Ville de Vaughan d’avoir choisi de venir visiter une de nos écoles, a mentionné la présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir, Melinda Chartrand. Il nous fait toujours plaisir de se joindre à des initiatives communautaires qui permettent aux élèves de vivre des expériences enrichissantes. »

Ce sont donc tous les élèves et les membres du personnel de l’ÉÉC Le-Petit-Prince accompagnés de parents et de dignitaires de la Ville et du Conseil qui ont fait le tour de la cour de récréation afin de ramasser tous les déchets qu’ils ont pu trouver. Pour l’occasion, une élève de 6e année, Romy Barakat, et l’enseignante d’arts, Brigitte Massé, ont créé une superbe bannière visant à souligner le Jour de la Terre.

Le directeur de l’éducation, André Blais, a remercié l’école pour son accueil chaleureux.

Photo : la directrice de l’école, Gina Kozak, entourée de quelques élèves.