Des élèves de 5e et 6e années de huit écoles de langue française ont participé, le mercredi 8 mars, à une compétition de construction de ponts avec des blocs Lego ou en utilisant le système K’NEX (avec briques, tiges ou connecteurs).

Le concours « Défi de conception de ponts », un projet en ingénierie, a été créé il y a 14 ans par Mervat Rashwan, présidente du Groupe des services éducatifs en français à l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario. Il a se tient chaque année en mars, mois national de l’ingénierie.

L’idée de ce projet est d’initier les enfants dès leur plus jeune âge au métier d’ingénieur et de « leur montrer que ce métier n’est pas dur », insiste Mme Rashwan.

Comme le veut la tradition, le concours s’est déroulé à l’École élémentaire Jeanne-Lajoie où 40 équipes, chacune formée de trois élèves, avaient une heure pour construire un pont. Les équipes étaient divisées en deux, celles travaillant avec les K’NEX et celles travaillant avec les blocs Lego.

Quelques semaines avant la compétition, les élèves avaient été sélectionnés en fonction de leur intérêt pour le projet. Les enseignants avaient expliqué aux jeunes quelques notions d’ingénierie telles les bases de stabilité et de résistance d’un pont, ceci afin de s’assurer qu’en situation de compétition les élèves respectent les règles.

Six ingénieurs de profession étaient présents bénévolement lors de ce défi. Grâce à des machines préalablement installées, ils ont pu mesurer la solidité de chaque pont afin de déterminer le vainqueur. L’équipe de l’école Jeanne-Lajoie est celle qui a été proclamée grande gagnante car elle a utilisé le moins de matériaux possible et son pont a supporté le plus de poids. Tous les élèves sont repartis avec un certificat de participation offert par le député Michael Coteau.

Cette activité très apprécié par les élèves, qui ont fait preuve d’esprit d’équipe et de collaboration tout en s’amusant, éveillera sans doute une vocation d’ingénieur pour certains d’entre eux.