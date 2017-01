Le mardi 13 décembre, parents, élèves et enseignants de l’École élémentaire catholique du Sacré-Cœur se sont rassemblés pour célébrer le 125e anniversaire de la plus ancienne école de langue française à Toronto.

Plusieurs représentants de la communauté multiculturelle francophone et du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) ont participé à l’événement dans le nouveau bâtiment de l’école du Sacré-Cœur, sur la rue Essex, qui a ouvert ses portes en septembre 2012.

C’est en juillet 1891 que le curé Philippe Lamarche propose au Conseil des écoles catholiques d’ouvrir une école au sous-sol de l’église située au 436, rue King Est. Le curé Lamarche baptise l’école du nom de Sacré-Cœur, pour qui il avait une grande dévotion. En septembre, deux enseignantes des sœurs de Saint-Joseph assurent la direction de l’école.

En 1896, le Conseil des écoles catholiques de Toronto fait bâtir le premier étage de l’école sur la rue Sackville. En 1912, 180 élèves sont inscrits et seul l’enseignement du catéchisme s’offre en français.

Ce n’est qu’en 1940, près de 50 ans après sa fondation, que l’histoire de l’école du Sacré-Cœur prend un tournant avec le début des classes en français. L’institutrice de l’époque, Berthe Castonguay, a rendu possible le rêve des familles francophones. Avec elle et ses collègues débute l’enseignement du français à Toronto.

Lors de la soirée de festivités du 125e, un banquet avait été organisé pour les familles de cette communauté scolaire. Puis, tous les participants se sont déplacés vers le gymnase pour la partie officielle de la fête et les nombreuses prestations de danse et de chant des élèves de la maternelle à la 6e année. Les cérémonies ont débuté avec une prière du curé de la paroisse du Sacré-Cœur, père Pham Quoc Thong et le mot de bienvenue de la directrice de l’école, Elizabeth Tremblay qui a également fait un résumé de l’historique de l’école.

Puis, plusieurs invités ont pris la parole dont la sous-ministre-adjointe de l’Éducation, Janine Griffore : « Quoi de plus valorisant que de souligner les réalisations d’une école élémentaire catholique de langue française, la plus ancienne à Toronto, bien enracinée dans sa communauté, fière de son histoire mais également tournée vers l’avenir ».

Puis le directeur de l’éducation, André Blais, a repris les mots d’Hélène Giguère-Pilotte relatés dans l’ouvrage sur la paroisse du Sacré-Cœur publié par la Société d’histoire de Toronto : « La première école du Sacré-Cœur a été bâtie en faisant des corvées. Chacun arrivait le matin avec son marteau pis ses clous, et on bâtissait une école. »

M. Blais a conclut en exprimant la fierté du CSDCCS « d’avoir investi, il y a quelques années, dans la rénovation de cette nouvelle demeure afin d’offrir des locaux plus spacieux et propices à l’apprentissage ».

Les cérémonies se sont terminées par la distribution d’un morceau du gâteau d’anniversaire à tous les participants.