Honneur aux enfants le dimanche 28 janvier avec en programmation « Le temps des sucres », un spectacle d’André Thériault. Animateur, conteur, chansonnier, interprète, André Thériault a de multiples cordes à son arc et il l’a démontré lors de ce spectacle où parents et enfants se sont retrouvés au théâtre de l’Alliance française pour une heure de musique et de contes.

Un spectacle bien rodé qu’André Thériault joue depuis quatre ans. Ce n’est d’ailleurs pas trop un hasard qu’il ait créé ce spectacle, car ce Québécois a été pendant 15 ans l’animateur de la cabane à sucre Lalande, à Saint-Eustache dans la Belle province. Il connaît donc tout sur le sujet et l’a raconté avec passion au jeune public présent.

En introduction, le conteur a demandé aux enfants de chanter avec lui, une bonne façon de chauffer la salle. L’un d’entre eux répétait en écho les paroles du chansonnier, ce qui a beaucoup fait rire le public.

Pendant une heure, jeunes et moins jeunes en ont ainsi appris sur l’origine de la « ceinture fléchée », sur les secrets des cabanes à sucre et les légendes amérindiennes qui les entourent.

Dans ce spectacle, André Thériault accorde beaucoup de place à la chanson. L’interprète a donc poussé la chansonnette à de multiples reprises avec des titres tels que Alouette, La Cabane à sucre d’Albert Viau et Le Temps des sucres de l’abbé Charles-Émile Gadbois.

Un spectacle interactif au cours duquel André Thériault a invité les enfants sur scène à danser avec lui. Le conteur sait y faire et ça se voit sur scène. Il maîtrise son art à la perfection. Il s’arrête de chanter, pose des questions aux enfants et fait des blagues qui font exploser de rire le public. Les enfants adorent et n’ont pas le temps de s’ennuyer. Un spectacle bourré d’humour, interactif et en plus instructif!

PHOTO: André Thériault