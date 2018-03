Le vendredi 9 mars, au théâtre de l’Alliance française, avait lieu la pièce Rose, Épines, Cendres et Dentelle présentée par Théâtre Novo et créée par Lina Blais et Nathalie Nadon.

Conçu à l’occasion de la Journée internationale de la femme en 2012, ce spectacle a depuis beaucoup changé. « La moitié des scènes sont nouvelles, a confié Lina Blais. Beaucoup de choses ont changé depuis ce temps-là. Il y a eu le mouvement Moi aussi qui est passé par là. »

Un spectacle qui présente la femme sous toutes ses courbes et sous toute son authenticité. « On a voulu vous montrer la femme dans tout ce qu’elle est », mentionne Lina Blais. « Des fois elle est frustrée, des fois elle mange beaucoup comme vous avez pu le voir dans le spectacle », ajoute avec humour Nathalie Nadon.

Cette pièce créée par deux femmes ne plaît pas qu’au public féminin. Les hommes l’ont également appréciée et le disent haut et fort lors d’une discussion après le spectacle. « J’ai l’impression que vous avez composé le personnage de la femme petit à petit. C’est monté de façon magistrale », a lancé un homme dans la salle.

Sur scène, le spectateur retrouve trois femmes : au piano, Tania Gill, ainsi que les deux créatrices de la pièce. Faite de « collages » assemblés par Lina Blais, c’est-à-dire de multiples scènes et chansons collées entre elles, cette pièce met en valeur la femme. Les deux comédiennes passent tour à tour du dramatique au comique, du moderne au classique et du théâtre à la chanson. Les scènes dramatiques telles que Purge (du roman de Sofi Okasnen) et Burqa de chair – « La robe » de Nelly Arcand ont marqué les spectateurs. Le théâtre de l’Alliance a même droit aux alexandrins de Racine avec une scène d’Andromaque. Les scènes comiques enflamment le public qui rie aux éclats.

Lina Blais interprète avec brio Le salon de coiffure de Muriel Robin et Le mariage Tupperware de François Pirette. Nathalie Nadon, quant à elle, est fantastique dans Au nom de toutes les frustrées de Linda Lemay. Citer toutes les scènes serait trop long ici, mais autant dire qu’il n’y avait aucune fausse note dans ce spectacle. Les deux femmes ont dévoilé leurs multiples talents. Elles savent vraiment tout faire et sont phénoménales.

PHOTO: Les comédiennes Nathalie Nadon (à gauche) et Lina Blais