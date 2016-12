Le souper de Noël boucle une année bien remplie au Cercle de l’amitié

Le samedi 10 décembre, les membres du Cercle de l’amitié ont participé au souper et à la soirée de danse traditionnelle du temps des Fêtes de l’organisme à Mississauga.

L’esprit de Noël était bien présent dans l’agora de Notre Place avec des centres de table décorés pour l’occasion et la participation musicale d’élèves de l’école secondaire Sainte-Famille. Gabriella, Mathieu et Jérémy ont joué des airs connus au piano, à la guitare et au violon.

Le président du Cercle, Serge Gagnon, a ensuite invité les convives à aller se servir au buffet et a remercié son équipe pour une autre année marquée de succès et de défis : « Nous avons appris une bonne nouvelle vendredi dernier et je vous annonce que le Cercle grandit et ajoute une autre garderie à ses services de la petite enfance ».

En effet, le Cercle a obtenu la gestion d’une nouvelle garderie qui ouvrira ses portes en septembre 2017 dans la nouvelle école Mississauga Nord du Conseil scolaire Viamonde, présentement en construction sur la rue Novo Star.

L’organisme communautaire de la région de Peel a d’ailleurs été reconnu récemment par le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Centre-Sud-Ouest comme un employeur se distinguant par l’embauche d’immigrants de langue française pour son service de garde dans la région de Peel. Au cours des cinq dernières années, le Cercle a embauché 65 immigrants francophones.

L’une de ces personnes nouvellement arrivées au Canada est Bibi Meeajan, originaire de l’île Maurice. Mme Meeajan était de la fête avec quelques collègues des services de garde du Cercle. Elle est arrivée à Toronto le 28 août dernier avec son conjoint et s’est rapidement trouvé un emploi à la garderie de l’école Saint-Noël-Chabanel.

« Je voulais travailler dans le domaine de la petite enfance et je suis chanceuse d’avoir eu l’opportunité de le faire en français, raconte-t-elle. Dans notre culture, la famille est au premier plan durant la période des Fêtes et ici, j’ai été très bien accueillie. »

Après le repas, Mireille Coulombe-Anifowose a invité les gens à chanter des airs typiques du temps des Fêtes. Puis, elle a demandé aux hommes et aux femmes de la rejoindre près de la scène pour se délier les jambes avec la danse du balai qui ouvre traditionnellement la danse qui suit le du souper des Fêtes du Cercle de l’amitié. Le reste de la soirée était animée en musique par Will Louis.