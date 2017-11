Le marché de Noël de Toronto réinvestit, du 16 novembre au 23 décembre, le quartier historique de la Distillerie pour le plus grand bonheur des petits qui pourront y rencontrer le père Noël et des grands en quête d’un cadeau original à glisser sous le sapin.

Dans les ruelles illuminées aux effluves de vin chaud du quartier de l’époque victorienne, les visiteurs — 500 000 l’an dernier – pourront flâner autour de l’immense sapin du marché et le long de la trentaine de kiosques situés à l’extérieur comme à l’intérieur des bâtiments de briques qui font la renommée du site.

« La magie et la joie qu’apportent les vacances sont nécessaires, affirme le directeur du marché, Mathew Rosenblatt. Nous avons créé ce festival pour célébrer les fêtes de fin d’année et notre désir profond de vivre ensemble dans la paix, l’amitié et la solidarité. Si cela peut mettre un sourire sur les visages des gens et les faire sentir comme ils l’ont déjà ressenti au sujet des vacances, enfant, alors ça en vaut la peine. »

L’arrivée du père Noël sur son cheval blanc le mardi 5 décembre sera certainement un des moments forts de cette huitième édition. Les badauds seront aussi nombreux à vouloir se prendre en photo au centre d’une immense sculpture rouge représentant le Cœur de Noël ou à déguster des produits locaux comme le sirop d’érable ou la poutine.

Chaque jour auront lieu des performances musicales aux teintes folk le mardi, musique du monde le mercredi, classique le jeudi et jazz le vendredi, tandis que les chœurs égayeront les lieux durant le week-end.

Quelques artistes francophones seront de la fête telle la musicienne de blues et de jazz Angélique Francis, le 18 novembre, ou encore les violonistes torontois de DnA, Diana et Andrew Dawydchak, qui partageront le 2 décembre leur musique celtique moderne avec des notes du Québec, du Cap-Breton et de la vallée de l’Outaouais. Le chanteur et guitariste malgache Donné Roberts est quant à lui attendu le 13 décembre

Le marché est fermé le lundi. Gratuite la semaine, l’entrée est de 6 $ le week-end et à partir de 17 h le vendredi. Le prix à payer pour avoir la chance d’influencer le père Noël à quelques jours de sa tournée dans les chaumières de Toronto et du monde entier.

Photo : le marché de Noël ouvrira ses portes le jeudi 16 novembre.