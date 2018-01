57 projets bénéficieront du Programme d’appui à la francophonie de l’Ontario (PAFO). La ministre des Affaires francophones Marie-France Lalonde a rendu publique aujourd’hui, au Collège Boréal, à Sudbury, la liste des récipiendaires.

Initié en septembre dernier, le PAFO est un fonds d’un million de dollars par an sur trois ans destiné soutenir la mise en œuvre d’activités culturelles et communautaires servant les francophones. Les organismes communautaires ont donc disposé de très peu de temps pour constituer leur dossier et détailler leur projet répondant aux cinq critères : faciliter l’intégration sociale, le réseautage et le bénévolat au sein des collectivités francophones ; réduire les obstacles auxquels les groupes vulnérables sont confrontés ; offrir des possibilités de célébrer la francophonie ontarienne et de favoriser la compréhension à son égard ; renforcent les capacités des organismes francophones ; et favoriser la collaboration entre fournisseurs de services afin d’offrir de meilleurs services aux communautés francophones.

Dans la région de Toronto, une quinzaine d’organismes ont reçu jusqu’à 100 000 $ de subvention pour dynamiser la vie communautaire. Leur événement ou leur programme tourné vers la condition féminine, la jeunesse, la culture et la santé a convaincu le ministère.

Femmes et entreprenariat

Le Groupe artisanal féminin francophone de l’Ontario, à Scarborough, mettra en place des formations pour les femmes afin qu’elles puissent, à leur tour, sensibiliser les nouvelles arrivantes francophones et leur enseigner la culture et l’histoire franco-ontariennes.

L’ARGANA développera le potentiel de l’entrepreneuriat féminin en fournissant des renseignements sur les ressources et les possibilités offertes au cours de quatre ateliers de motivation organisés à Toronto et à Welland.

L’Association des femmes canadiennes-françaises d’Oshawa a reçu deux subventions. L’une afin d’organiser une série de manifestations, dont une conférence dans le cadre de la Journée internationale des femmes. L’autre pour célébrer 60 ans de bénévolat en appui des femmes franco-ontariennes d’Oshawa via une série d’événements spéciaux.

La Maison d’hébergement pour femmes francophones réalisera, quant à elle, une vidéo sensibilisant à la violence faite aux femmes et présentant les ressources qu’offre La Maison. La vidéo s’adressera spécifiquement aux femmes nouvellement arrivées.

Basé à Toronto, le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones appuiera durant un an la présentation des Journées audiovisuElles qui auront lieu à Ottawa, du 11 au 18 octobre, pour célébrer les réalisations des Canadiennes.

Le Club canadien de Toronto organisera son Prix Relève TO inaugural qui bénéficiera du soutien de commanditaires clés du milieu des affaires et ciblera 200 entrepreneurs, fera appel à 35 bénévoles et attirera 10 000 internautes sur son site Web.

Jeunesse

L’Association des bibliothèques de l’Ontario proposera à 5000 élèves des écoles francophones et d’immersion des visites virtuelles d’auteurs et de bibliothèques ainsi que des rencontres avec des illustrateurs au Festival des arbres de Toronto.

Le projet de l’Association des francophones de la Région de York (AFRY) consistera, pour de jeunes francophones, à recueillir des leçons de vie et des récits de personnes âgées pour les transmettre à la postérité. Ils découvriront l’histoire de leur communauté, tout en acquérant une expérience pratique de la technique d’entretien et de la production vidéo.

APRORESCO Education développera une initiative de soutien pédagogique sous la forme de tuteurs pour 50 élèves des écoles Saint-Noël-Chabanel et Saint-Jean-de-Lalande qui rencontrent des difficultés d’appréhension du système éducatif ontarien.

Le Regent Park Focus Youth Media Arts Centre mobilisera un groupe de personnes âgées résidentes de Regent Park et les jeunes du Centre Communautaire des africains francophones de Toronto afin d’élaborer une série télédiffusées qui célèbre la diversité culturelle.

Le Groupe d’amitié et entrepreneuriat (GRAMEN) offrira à 200 jeunes immigrants et 100 parents divers ateliers et séminaires pour les aider à mieux s’intégrer à leur nouvel environnement et à s’impliquer davantage dans l’éducation de leur enfant en vue de lutter contre le décrochage.

Arts et Culture

Le Conseil des organismes francophones de la région de Durham organisera L’union fait la force!, une célébration culturelle organisée à Durham qui vise à unifier les francophones de tous horizons par la création d’un tableau comme point focal de plusieurs manifestations, notamment des concerts, des pièces de théâtre, une conférence et des ateliers.

Francophonie en fête corporation organisera la Journée afrocaribéenne, avec pour objectif d’attirer et d’intégrer les immigrants francophones et les francophiles de la région de Toronto.

Le Théâtre français de Toronto concevra et créera quatre vidéos afin d’aider les élèves et leurs enseignants à comprendre chaque étape du processus théâtral, du concept à la production.

La compagnie torontoise BoucharDanse immergera les jeunes dans des danses ancestrales franco-ontariennes via des ateliers de danse et la représentation d’œuvres traditionnelles à la chorégraphie contemporaine, à Wellington et Toronto.

Afrique Nouvelle Musique orchestrera un spectacle musical et théâtral inspiré par la poésie de la communauté, dirigé par cinq créateurs professionnels qui exercent dans la dramaturgie, la littérature, la danse, la musique et le chant, avec un groupe de cinq artistes émergents et une trentaine de jeunes.

L’Agence franco-canadienne de développement et d’intégration organisera le Rumba Fest World Music Festival 2018, dans le but d’appuyer la mise en œuvre des activités culturelles servant la communauté franco-ontarienne.

Santé

Entité 4, enfin, proposera une série de 3 symposiums à Barrie, Markham et Whitby, intitulés Cap sur votre santé visant à promouvoir la nécessité de services de santé en langue française auprès des fournisseurs de soins de santé.