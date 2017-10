Concours équestres, ateliers culinaires et dégustations de produits locaux auront lieu durant dix jours à la 95e Royal Agricultural Winter Fair (Foire royale d’hiver de l’agriculture) qui attend, du 3 au 12 novembre, plusieurs milliers de visiteurs au centre-ville de Toronto, à Exhibition Place (CNE).

Véritable vitrine du savoir-faire agricole, cette immense ferme éphémère réunit sous le même toit des vaches, des volailles, des lapins, des chèvres et autres moutons. Le public pourra approcher plus de 5000 animaux en concurrence pour remporter de prestigieux prix agricoles.

L’animal qui retiendra sans doute le plus l’attention reste bien sûr le cheval. Chaque année, une compétition internationale rassemble plusieurs centaines de cavaliers et leur monture dans le plus grand hippodrome d’Amérique du Nord. Ils se mesureront les uns aux autres lors d’épreuves de saut d’obstacle, d’attelage, de concours complet et de dressage.

La Foire royale d’hiver, ce sont aussi les pommes, le sirop d’érable, le vin, la bière artisanale, le miel et le fromage. Le public pourra déguster et acheter tous ces produits locaux, mis en valeur par de grands chefs qui partageront leurs astuces de cuisine lors d’ateliers et de concours. Une belle occasion de s’initier à l’œnologie ou bien d’en apprendre plus sur la cuisine acadienne par exemple avec, le 6 novembre, la venue de Simon Thibault, auteur d’un livre de recettes traditionnelles transmises par les premiers colons du pays.

Une marche chronologique interactive célébrant le passé, le présent et l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation en Ontario permettra aux familles de se familiariser avec les aspects importants de la production alimentaire de la province, y compris les premières pratiques agricoles indigènes, la colonisation précoce, l’impact des machines, le rôle de la science et de l’innovation.

Parmi les autres curiosités, citons aussi le dressage canin avec des courses d’obstacle et des jeux de frisbee ou encore les sculptures sur beurre. Et si le spectaculaire rodéo sur taureau rend anxieux quelques spectateurs, ils pourront toujours se détendre et retrouver leur zen en faisant du yoga de chèvre. Si, ça existe. Et c’est à la Foire agricole royale d’hiver de l’agriculture.

Photo : le cheval est la star de la Foire agricole d’hiver (crédit : Royal Winter Fair)