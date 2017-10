Le septième Rendez-vous Gourmet Québec à Toronto s’est tenu le mercredi 25 octobre. Une cinquantaine d’entreprises agroalimentaires de la Belle province ont participé à cet événement.

Présenté par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec en collaboration avec le Bureau du Québec à Toronto et Restaurants Canada, cet événement gastronomique est réservé aux professionnels de l’industrie, aux chefs, aux hôteliers, aux distributeurs et aux restaurateurs.

Rendez-vous Gourmet Québec aide les producteurs à exporter en Ontario et au Canada. « On existe depuis 26 ans. On a un marché exceptionnel dans la province de Québec, un peu sur le territoire des États-Unis. On est ici parce que l’on veut développer le marché ontarien », évoque Laura Boivin, présidente de Grizzli, entreprise de saumon et l’une des participantes.

Ce rendez-vous annuel permet également aux producteurs québécois de mieux faire connaître le terroir de leur province et de rendre accessible l‘excellence alimentaire du Québec au reste du Canada.

« Je suis agréablement surprise mais très enthousiaste de l’accueil et de l’intérêt que nos producteurs reçoivent à Toronto. Il faut dire que, pour la plupart, ce sont des producteurs de produits de spécialité et qui représentent des valeurs de durabilité, de respect de l’environnement, de proximité », mentionne Liza Frulla, directrice générale de l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec, partenaire de l’édition 2017 de Rendez-vous Gourmet Québec.

Ce retour aux sources est dans l’air du temps. Aujourd’hui, le consommateur apprécie des produits différents et sains. Les entreprises suivent cette tendance. Éric Rémillard est le créateur de la marque Lacrem des glaces 100 % véganes avec des parfums authentiques tel le thé Chai, un concept innovant qui a un succès fou depuis sa création il y a un an. « On est les seuls à produire de la crème végétarienne. Il n’y a pas de produits laitiers, pas d’œuf ni aucun colorant artificiel dans nos produits. ».

Le consommateur aime aussi acheter des produits biologiques. Kevin Creurer, fondateur de Bec Soda, confie : « C’est une compagnie de soda biologique au sirop d’érable. Il n’y a aucun produit chimique dans nos sodas. On veut faire concurrence aux sodas plus conventionnels tels Coke et Pepsi ». Et il ne s’arrête pas là, les produits sont exportés en France par bateau à voile, une manière de ne pas produire de gaz à effet de serre.

Le consommateur est aussi à l’affut de produits artisanaux et innovant faits par des petits producteurs locaux. « On est une des premières micro-distilleries établies au Québec. On a brisé beaucoup de barrières pour faire comprendre à toutes les instances gouvernementales qu’une micro-distillerie, c’était réalisable. Notre produit est un gin doucement distillé et on amène un élément novateur, le panais. On prend notre temps. C’est ça qui fait la qualité d’un spiritueux artisanal », révèle Stéphane Ruffo, l’un des trois fondateurs des Distillateurs subversifs.

Les Ontariens prendront plaisir à découvrir tous ces produits faits par des Québécois amoureux de leur terre. « Ce que l’on ressent ici, c’est que non seulement les produits sont de qualité mais que les producteurs y ont mis une partie d’eux-mêmes. Certains ont tout investi, ont tout risqué pour pouvoir aujourd’hui faire de la recherche et offrir un produit d’exception », a conclu Liza Frulla.

Photo (de gauche à droite) : Jonathan Lapierre-Réhayem (ITHQ), Liza Frulla (ITHQ), Nicole Lemieux (Bureau du Québec à Toronto), Sophie Mendez (Restaurants Canada) et Marie-Claude Morin (ITHQ).