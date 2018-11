Installé au centre-ville, dans le quartier historique de La Distillerie, le marché de Noël fait la joie des Torontois depuis neuf ans et recrée la magie des marchés traditionnels européens. Avec plus de 675 000 visiteurs l’année dernière, il est devenu au fil des années un incontournable.

Le sapin de Noël est, sans conteste, l’attraction principale du marché. Orné de 40 000 lumières, 800 ornements et 1,5 km de guirlandes dorées, l’arbre majestueux en impressionne plus d’un. Les badauds s’arrêtent et s’extasient devant le sapin de 50 pieds de hauteur et prennent quelques autoportraits devant, signe que la magie de Noël n’est pas morte.

Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges. Plus de 400 représentations, dont certaines musicales, seront données sur la scène à l’entrée de La Distillerie pendant les 34 jours du marché. Des chaises y ont même été installées et les plus courageux pourront écouter les chants de Noël malgré le froid. Cependant, les visiteurs n’ont pas à s’inquiéter puisque des brûleurs et des mini feux de bois ont été prévus, une bonne manière de se réchauffer avec un vin ou un chocolat chaud.

En marchant dans les allées de La Distillerie, les visiteurs peuvent s’arrêter aux différents kiosques où l’on vend des produits locaux : Baked Chimney Stax, pain d’épice et autres mets du temps des Fêtes dont les effluves donnent l’eau à la bouche.

Sur le site, la cabane du père Noël attire son lot de visiteurs et la file d’attente est longue! Les bambins tout excités attendent leur tour pour prendre leur photo avec papa Noël qui, tout souriant, se prête au jeu.

Le marché de Noël est ouvert du mardi au dimanche de 12 h à minuit. L’entrée est gratuite du mardi au vendredi jusqu’à 17 h et est de 6 $ la fin de semaine. Rendez-vous jusqu’au dimanche 23 décembre pour profiter des illuminations dans La Distillerie.

PHOTO: C’est dans le décor historique du quartier de La Distillerie que se tient ce marché très couru.