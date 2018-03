Ils sont nombreux ceux qui, au fil des ans, se sont laissés charmer par l’univers d’Harry Potter. Car après sept romans et les innombrables produits dérivés qui, des films aux jeux vidéo, ont accompagné leur publication, il n’est pas exagéré de décrire comme un « univers » ce long récit qui s’appuie sur des références, des symboles et des concepts qui font la joie des amateurs. Ceux d’entre eux qui, francophones et âgés de 5 à 10 ans, résident à Toronto, auront une occasion de plus de s’y plonger grâce à un nouveau camp d’été.

C’est dans le giron de l’Alliance française qu’est née l’idée de mettre sur pied un rendez-vous estival basé sur le célèbre personnage d’apprenti-sorcier créé par l’auteur britannique J. K. Rowling. Depuis une décennie, l’organisme tient des camps d’été d’immersion française pour les jeunes anglophones et, récemment, une demande a commencé à se manifester pour qu’une formule similaire soit offerte aux enfants de langue française. Dans le même temps, le Lycée Français offrait, depuis quelques années, un camp d’été francophone et plutôt axé sur les réalités européennes. Mettre les efforts de l’un et de l’autre en commun pour donner naissance à quelque chose d’inédit s’est progressivement imposé comme un projet des plus intéressants.

C’est donc ainsi qu’a pris forme le camp d’été inspiré d’Harry Potter et baptisé L’École des sorciers et des magiciens. Cinq partenaires soutiennent désormais la mise sur pied de ce camp qui sera offert à deux reprises, du 3 au 13 juillet et du 16 au 27 juillet.

L’Alliance française sera, pour l’essentiel, responsable de la logistique et des communications. Le Lycée Français sera l’hôte du camp en y prêtant ses locaux et en s’assurant de la sécurité des lieux. Le Théâtre français initiera les participants à l’art dramatique à l’occasion d’activités en matinée. Le collectif d’artistes visuels La Muse offrira de son côté des ateliers le matin sur l’art de confectionner des objets en lien avec la magie. Toujours avant le dîner, la Maison des Arts et Loisirs, un programme de l’Alliance française, offrira une gamme d’activités ludiques et éducatives.

En après-midi, c’est l’activité physique qui sera en vedette. Les jeunes auront l’occasion de pratiquer plusieurs sports dont notamment le quidditch. Dans ce cas, une brève explication s’impose : dans l’univers d’Harry Potter, ce sport d’équipe est pratiqué par les apprentis-sorciers à titre de loisir et les joueurs volent au-dessus du terrain en chevauchant des balais. Dans la réalité, après que le succès de la série ait entraîné la création d’équipes d’adultes et d’enfants, les règles ont été adaptées pour les rendre littéralement plus terre-à-terre et le balai n’est désormais plus qu’un handicap, les participants n’ayant qu’une main de libre pour manier les ballons nécessaires au jeu.

Pour que les jeunes puissent profiter pleinement des activités, trois groupes seront constitués en fonction des âges : 5 et 6, 7 et 8 et 9 et 10 ans. Les partenaires du projet espèrent que pour sa première année d’existence, le camp générera assez d’intérêt pour qu’une quarantaine d’enfants y soient inscrits. Il n’est pas exclu que d’autres activités s’ajoutent à la programmation d’ici à ce que le camp débute. Ceux dont la curiosité aura été piquée par le concept peuvent obtenir plus d’information en visitant le site alliance-francaise.ca/fr/magie.

PHOTO : Des baguettes magiques inspirées de la série Harry Potter