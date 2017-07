Le mercredi 28 juin avait lieu l’assemblée générale annuelle (AGA) du Laboratoire d’art médiatique (Labo). Au cours de la rencontre, de nombreux sujets ont été abordés.

L’année 2016 fut mouvementée, remplie de transitions et de défis pour le Labo qui a connu certains changements.

La présidente Claudette Jaiko a indiqué que l’organisme avait réussi à faire face à ces changements et avait renforcé et rétabli les acquis des années passées. Elle a ajouté : « Le conseil d’administration et sa direction ont travaillé très fort pour mettre en marche des moyens pour essayer d’assurer la stabilité du Labo (…), de sa direction, de son conseil d’administration et de son financement ».

Au cours de la dernière année, la directrice générale Karine Barrass a quitté son poste et Barbara Gilbert a assuré l’intérim jusqu’à ce qu’elle devienne récemment directrice du Labo. Elle a indiqué lors de l’AGA qu’elle était très contente d’être revenue et qu’elle se sentait chez elle au Labo.

Autre priorité de l’organisme : se trouver des nouveaux locaux. Le bail du 568, rue Richmond Ouest partagé avec Charles Street Vidéo prend fin en décembre 2017. Le Labo est également situé dans les locaux de l’Alliance française. Le loyer va doubler en septembre et les locaux ne sont pas très sécurisés. La direction du Labo souhaite donc trouver un lieu très rapidement. L’idéal serait de n’être qu’à un seul endroit où les membres pourraient créer et exposer leurs œuvres.

D’un point de vue créatif, le labo a fait de nombreux ateliers pour les enfants animés par Caroline Reis et d’autres ateliers pour adultes tel un atelier de scénarisation animé par Nadine Valcin.

Une exposition de l’artiste Anne-Marie Proulx a également été organisée à la galerie YYZ

Enfin, cette AGA fut l’occasion d’élire six nouveaux membres au conseil d’administration dont Marcelle Lean, fondatrice de CinéFranco.

Suite à l’assemblée, des ateliers de réflexion ont été mis en place pour que les membres se penchent sur la planification stratégique du centre d’artistes autogéré.

Photo : le conseil d’administration du Laboratoire d’art médiatique (LABO).