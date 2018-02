Les membres du Cercle de l’amitié se sont retrouvés le samedi 24 février à l’agora de Notre Place, pour le souper traditionnel du Carnaval Joie de vivre. Les francophones de la région de Peel étaient conviés à une soirée dansante en compagnie du groupe Enchanté de London.

Mené par la chanteuse au sourire contagieux, Laurraine Sigouin, son partenaire et guitariste Jake Levesque et quelques musiciens, Enchanté faisait un retour sur la scène de l’agora ayant offert un spectacle de Noël en 2014. Le groupe musical a profité de l’occasion pour chanter des airs traditionnels de la francophonie liés à la fête et au carnaval.

Le rendez-vous annuel a débuté par un repas servi par le chef Aboo Chutkae, comprenant poulet, poisson et légumes frais. Rien de trop chargé pour l’estomac afin de permettre aux convives d’envahir par la suite le plancher de danse.

Mme Sigouin avait préparé un tour de chant composé de chansons provenant de différentes régions de la francophonie telles que le Québec, le Nouveau Brunswick et bien entendu, la Louisiane. Elle a inséré dans son répertoire des chansons d’origine cajun telle que Jambalaya, de la côte acadienne telle qu’Allons danser Colinda et certains succès de Zachary Richard. Pour faire plaisir au public de tous âges, l’orchestre a interprété des succès connus tels que La vie en rose, Voulez-vous danser grand-mère et le thème du carnaval de Québec.

La ceinture fléchée était portée fièrement par plusieurs participants de même que la chanteuse du groupe Enchanté. Associée aux cultures traditionnelles canadiennes-françaises et métisses, la ceinture fléchée fait partie des traditions que le Cercle de l’amitié veut perpétuer dans sa quête de la transmission de la culture et des traditions francophones auprès de la jeunesse francophone.

Autrefois, le Canadien portait sa ceinture fléchée pour se tenir au chaud tout en égayant le gris de son manteau en étoffe du pays. De nos jours, le Bonhomme Carnaval sort durant deux semaines une magnifique ceinture traditionnelle tissée à la main, à laquelle les carnavaleux font écho en portant la leur.

Le Voyageur officiel du Festival du voyageur de Saint-Boniface (Manitoba) en arbore également une dans son costume, pour honorer les ancêtres voyageurs partis du Bas-Canada au service des compagnies de traite de fourrures.

Des danseurs folkloriques tissent eux-mêmes leur ceinture. Plusieurs chansonniers et des conteurs en portent une durant leurs spectacles. Les carnavaleux du Cercle de l’amitié ont célébré avec enthousiasme leur culture et les traditions du carnaval Joie de vivre sur la piste de danse pour le reste de la soirée. Un franc succès.

PHOTO: Le groupe Enchanté sur scène