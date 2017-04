Le 5 avril a eu lieu à l’Alliance française une présentation du « Grenier de la Grande Guerre de Toronto ». Une soirée divisée en deux, avec tout d’abord la diffusion d’un documentaire présentant 10 histoires et objets de la Première Guerre mondiale appartenant à des Torontois et, en deuxième partie, une présentation de Wayne Reeves, conservateur en chef des Services des musées et du patrimoine de la Ville de Toronto de certains de ces objets de la Grande Guerre.

En 2014, à l’occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, les Services des musées et du patrimoine de la Ville de Toronto ont organisé une douzaine de sessions publiques au cours desquelles les gens étaient invités à apporter des objets ayant un lien avec la Guerre 1914-18.

« C’est pour véhiculer l’idée qu’on a souvent des objets qui sont oubliés, des boîtes qui sont dans le grenier ou dans le sous-sol et on peut parfois trouver des surprises », indique Larry Ostola, directeur des Services des musées et du patrimoine de la Ville de Toronto. Ce projet avaient deux buts principaux : aider les Torontois à avoir des explications sur leurs « artefacts » (provenance, utilisation, etc.) ainsi que comprendre et apprendre les histoires personnelles et familiales derrière ces objets.

Une centaine de personnes ont répondu à l’appel et ont ainsi apporté des objets de toutes sortes dont certains étaient présentés à l’Alliance française. Obus d’artillerie, médailles de guerre de soldats britanniques, boutons militaires, morceaux de laiton portés par les soldats et livrets de guerre.

Les historiens, impressionnés par la qualité des objets et par le récit émouvant des Torontois ont décidé de créer un documentaire. « On a choisi des gens qui avaient des histoires intéressantes à raconter ainsi que des histoires diversifiées, pas seulement des Canadiens mais aussi des gens d’ailleurs qui présentaient différentes sortes d’objets », poursuit M. Ostola. Ce documentaire émouvant a touché une corde sensible pour un grand nombre de personnes ayant des membres de leurs familles qui ont participé à l’effort de guerre.

Tous ces objets anciens et histoires rappellent le sacrifice de millions d’hommes qui ont combattu dans les tranchées. Cent ans plus tard, la Grande Guerre reste un événement marquant de l’histoire mondiale.

« Le devoir de mémoire est crucial, rappelle Larry Ostola. Il faut comprendre les événements qui ont eu lieu pour comprendre où on est rendu aujourd’hui. Les résultats, les événements et les histoires de la Première Guerre mondiale ont eu un impact sur le monde actuel. (…). C’est pour cela que la mémoire est importante.

« On a tendance ces jours-ci avec la technologie à penser que les choses changent rapidement et que 100 ans c’est de la préhistoire, mais ce n’est pas aussi loin dans l’esprit et dans la mémoire des gens. Le projet Grenier de la Grande Guerre de Toronto permet de voir le pouvoir et l’importance de l’histoire. On voit aussi la signifiance que les gens peuvent donner à l’artefact. »

Les artefacts du premier conflit mondial récoltés au cours de ces projets ne sont pas exposés dans les Services des musées et du patrimoine de la Ville de Toronto. Cependant, des visites peuvent être organisées.

Photo : Wayne Reeves.