La nouvelle est tombée en cours de journée: dans sa volonté de sabrer dans les dépenses, le gouvernement ontarien a décidé, entre autres mesures, d’éliminer le Commissariat aux services en français et de ne pas aller de l’avant avec la création de l’Université de l’Ontario français. Ces mesures font partie du document Perspectives économiques et revue financière 2018, l’énoncé déposé aujourd’hui à l’Assemblée législative par Vic Fedeli, ministre des Finances. Plus de détails à venir…