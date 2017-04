Pendant tout un week-end, les élèves des écoles du Conseil scolaire Viamonde (CSV) ont eu la chance d’assister à des concerts et de participer à des ateliers de formation. « L’objectif du festival est de réunir les élèves qui ont des groupes de musique dans leurs écoles et de les faire participer au festival », précise Geneviève Giraud, membre du comité organisateur du festival. Une très bonne initiative qui permet d’exposer le talent des élèves et de leur faire apprendre d’artistes professionnels francophones.

Le vendredi soir a eu lieu la cérémonie d’ouverture avec un grand concert. Le violoniste Pat Pharand, la chanteuse Julie-Kim Beaudry, le « R » et le groupe Raffy se sont succédé sur la scène de l’école secondaire Toronto Ouest.

Les élèves chauffés à bloc ont dansé au son des musiques pop, rock et rythm’n’blue. Trois élèves du groupe théâtral de l’école, responsables d’assurer les transitions entre les artistes ont mis une sacrée ambiance par leur humour, leur dynamisme et leurs jeux théâtraux. Tous les trois étaient très à l’aise sur scène et ont communiqué leur bonne humeur et leur joie de vivre à l’auditoire.

La journée du samedi fut entièrement consacrée à des ateliers de formation dirigés par des artistes professionnels tels Martin Gauthier du groupe Raffy ainsi que des enseignants et animateurs des écoles du CSV.

Les élèves ont eu des cours sur différents instruments tels que le ukulélé, la batterie et le piano. Ils ont pu également découvrir le chant par le biais d’ateliers consacrés à la voix et à l’écriture de paroles de chansons et de musique.

Certains élèves ont aussi joué le rôle de journalistes, en prenant des photos et des vidéos. Ce groupe « Média » a ainsi appris à faire la couverture d’un événement.

Le samedi soir et le dimanche, les élèves ont montré leurs nombreux talents sur scène à l’occasion de deux concerts où ils ont été jugés par un jury de professionnels francophones.

Une deuxième édition très réussie avec des élèves fort talentueux qui ont impressionné les membres du jury.

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition!

Photo : Natasha Pelletier, Roudemia Jean et Danny Andary ont communiqué leur bonne humeur et leur joie de vivre à l’auditoire.