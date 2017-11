Dans l’ombre du Festival international du film de Toronto existent plusieurs autres rendez-vous pour les amants du septième art. Parmi ceux-ci, le Festival du film de l’Union européenne mettra en lumière 28 films de pays aussi divers que l’Estonie, l’Irlande, le Portugal, l’Autriche, l’Espagne, etc. Du 9 au 23 novembre, au Royal Cinema du 608, rue College, les cinéphiles auront l’occasion de voir deux films par soir, exception faite des soirées d’ouverture et de clôture où un seul film sera présenté.

À moins qu’il ne s’agisse d’un film anglophone, tous sont sous-titrés en anglais. Pour les francophones, un sera cependant dans leur langue : Les Ogres. Ce long métrage français de 2016 s’est démarqué aux festivals internationaux d’Odessa et de Rotterdam et sera présenté pour la première fois au Canada le 19 novembre. Réalisé par Léa Fehner, Les Ogres raconte, de façon intimiste, l’histoire tragique d’une troupe théâtrale ambulante dont les membres doivent composer avec leurs problèmes personnels et résoudre les conflits qui les opposent les uns aux autres.

Les drames dominent la programmation de cette année, entrecoupés par quelques comédies. Mais ce qui caractérise tous les films, c’est leur qualité éprouvée. Prix, trophées, mentions et palmes ont, de festival en festival, souligné le mérite de ces productions qui valent la peine d’être vues.

Le Festival du film de l’Union européenne a été fondé en 2004 dans le but d’accroître la visibilité des productions venues d’Europe sur un marché dominé par le cinéma américain. L’évènement constitue toujours une belle occasion de mettre la population en contact, non seulement avec une plus grande diversité cinématographique, mais aussi avec les artisans de ces longs métrages. Des représentants des consulats torontois des pays de l’Union européenne assistent souvent aux projections qui sont également une occasion de mettre en valeur les minorités culturelles touchées par ces films et leurs associations respectives.

L’entrée au Festival du film de l’Union européenne est gratuite pour tous les films. Basée sur le principe du premier arrivé, premier servi, l’obtention d’une place n’est cependant pas garantie à moins de réserver au coût de 10 $. Mais entre un film d’auteur novateur et recherché et la cinquième ou sixième suite d’un succès hollywoodien qui n’en finit plus de s’essouffler, le choix s’impose de lui-même.