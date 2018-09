Pour sa treizième édition, le festival de musique 100% francophone, Francophonie en fête réserve quelques nouveautés. Cette année contrairement aux éditions précédentes le festival ne présentera pas de tête d’affiche et ça principalement pour une raison, une baisse dans les subventions. Cela n’empêche pas le festival d’avoir une programmation de qualité.

Francophonie en fête sera lancé par un concert gratuit le vendredi 21 septembre à la Distillerie à partir de 15h. C’est d’ailleurs l’une des nouveautés de cette année. L’année dernière les concerts à la distillerie ne commençaient que le samedi après-midi. Trio hassiba et Ambiance The band ouvriront les hostilités en première partie, suivi d’Amélie et les singes bleus, bien connu du public franco-ontarien.

Le samedi 22 et le dimanche 23 septembre auront lieu une série de sept concerts par jour à la Distillerie. Pas besoin de débourser quoi que ce soit puisque le spectacle est gratuit. Des artistes tels que Kyris, Joanne Morra, Dieufaite Charles et Bourrée à trois feront le show.

Le 25 septembre, jour des franco-ontariens, le chanteur Yao – qui était sur la scène du théâtre Sapdina il y a quelques mois – se produira à partir de 11h30 dans un lieu qui n’est pas encore déterminé.

La soirée Afro-Caribéenne aura lieu elle le 28 septembre à 20h au Théâtre Isabel Bader. Elle sera animée par deux groupes, Malagasy Roots en première partie et Boukman Eksperyans tout droit venu d’Haïti pour l’occasion. A noter que c’est la première fois en 13 années d’existence que le festival fait venir un groupe de l’étranger.

Ne pas oublier la programmation pour les enfants. Les jeunes pourront profiter d’ateliers culturels (musique, arts visuels, arts de la scène et expression corporelle) qui leur seront enseignés par des professionnels.

Pour cloturer le tout en beauté, les organisteurs ont programmé deux artistes femmes au théâtre de l’Alliance française. Julie Kim sera en première partie et fera un set d’environ 45 minutes, l’occasion pour elle de chanter son dernier opus “Portrait” sorti tout récemment. Klô Pelgag, l’auteur-compositeur-interprète québécoise clôturera le festival.

Francophonie en fête c’est du 21 au 29 septembre prochain.

PHOTO – De gauche à droite: Jacques Charette, Andréa Haddad, Mary-Jane Owen, Julie Kim et René C. Viau