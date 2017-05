Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) s’appelle désormais le Conseil scolaire catholique MonAvenir. L’annonce a été faite ce matin, mercredi 10 mai, à Toronto devant les élèves, les dignitaires, le personnel et les parents. Ce nouveau nom est l’aboutissement d’un processus composé de nombreuses étapes de consultation et de validation auprès de la communauté. Le nom «MonAvenir » a été retenu car il fait la synthèse des valeurs du conseil scolaire catholique : la foi, la modernité, la distinction, l’excellence, l’accueil et l’inclusion. La grande étoile du nouveau logo représente l’appel de chaque élève à développer son plein potentiel. Tous les détails dans notre prochaine édition.

Photo : la nouvelle identité du conseil scolaire a été dévoilée ce matin.