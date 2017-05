Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a pour mandat d’aider au développement de l’économie sociale et d’éduquer la population quant aux réalités entourant les coopératives et autres projets collectifs. En partenariat avec le Conseil scolaire Viamonde, l’organisme a récemment entrepris d’élargir le champ de ses interventions en offrant une formation en finances personnelles aux élèves.

C’est à l’École secondaire Jeunes sans frontières, à Brampton, que le CCO offre ces jours-ci une série d’ateliers. Le programme, débuté le 24 avril par une présentation interactive sur les implications financières de posséder un téléphone cellulaire, comporte en tout 16 modules sur autant de thèmes. Le crédit, le surendettement, les assurances, les taxes et impôts, etc. : c’est un vaste éventail de sujets qui seront dispensés aux jeunes des différents niveaux. Ce programme, conçu par le mouvement Desjardins, s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’améliorer la littératie financière des élèves.

Le premier atelier donnait un bon aperçu de ce qui est à venir. Sous la supervision de Bertin Nkuikeum, un enseignant de l’école donnant des cours en affaires et en commerce, un groupe de 18 élèves de 8e année ont écouté et interagi avec Jean-François Parent, agent de développement au CCO.



« Vous allez franchir les étapes de la vie une à une et c’est important d’avoir de bonnes connaissances financières », a d’emblée affirmé M. Parent, faisant référence au passage à la vie adulte que ces jeunes entreprendront d’ici peu.

Lors de l’atelier sur les téléphones cellulaires, les élèves se sont fait remettre des notes et des exercices qu’ils devaient compléter en équipe au fur et à mesure de la présentation. Après chaque exercice, qui durait quelques minutes, M. Parent demandait aux participants de partager leurs réponses avec le reste du groupe.

Les élèves se sont donc appliqués à cerner leurs besoins par rapport à ce qu’offre la possession d’un téléphone cellulaire. Ils en ont étudié les coûts, les différents types de forfait, les revenus que cela nécessite, les garanties, les façons de réduire ses dépenses, les recours du consommateur, etc., bref, ils ont pesé le pour et le contre de ce que cela implique, au plan financier, de posséder cette technologie.

Chaque atelier dure environ deux heures. Cela donne le temps nécessaire aux élèves pour découvrir toutes les facettes d’une question et d’en comprendre l’impact sur leur quotidien. Au cours des cinq prochaines années, la majorité de ceux-ci obtiendront leur premier emploi, achèteront leur première automobile, quitteront le nid familial pour vivre en appartement et ainsi de suite. Cette initiative pédagogique permettra de faire d’eux des consommateurs responsables le plus tôt possible.

Photos : les élèves ont fait des exercices en équipe.

Jean-François Parent, agent de développement au CCO.