Le concours LoL-Mort de rire franchira les frontières provinciales

Fous rires garantis avec le grand retour de LOL-Mort de rire! Après le beau succès des deux premières éditions, le concours revient en force pour un événement couvrant l’est, le centre-sud, et dorénavant le nord de la province!

Créé par l’Association canadienne-française de l’Ontario – Stormont, Dundas et Glengarry (ACFO-SDG), le concours LOL s’adresse aux jeunes Franco-Ontariens âgés de 14 à 18 ans qui se sentent une vocation dans l’univers de l’humour.

Le projet, qui a débuté dans les comtés de Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell dans l’Est ontarien, a pris son envol et couvre dorénavant toute la province. Il devrait même franchir les frontières de l’Ontario d’ici peu, suite à l’intérêt marqué par d’autres provinces, notamment le Manitoba.

« La grande réussite du concours, c’est qu’on touche toute la province cette année. On a aussi signé des accords avec deux organismes au Manitoba et en Alberta et deux autres sont intéressés », explique Richard Kempler, porte-parole du concours.

Les humoristes en herbe reçoivent des ateliers de formation en écriture de textes humoristiques et des heures de formation personnalisée en interprétation sur scène d’un numéro comique, le tout chaperonné par des humoristes professionnels de Juste pour rire Management et de l’École nationale de l’humour.

« Ce qui est impressionnant cette année, c’est le niveau d’attente et le niveau de quasi-professionnalisme des jeunes. Ils sont extrêmement motivés. Ils connaissent le concours LOL et ils savent où ils veulent aller. Ils sont arrivés beaucoup plus armés. L’année dernière, ils venaient juste voir. Cette année, ils ont déjà commencé à écrire leur numéro », rapporte Richard Kempler.

À la suite de ces formations, les jeunes artistes comiques feront leurs premiers pas sur la scène à l’occasion de différents galas des finales régionales du Concours et de la finale provinciale.

Du côté du Centre-Sud, les élèves, de Welland à Aurora en passant par Toronto, se produiront lors du gala de la finale régionale, le vendredi 28 avril au théâtre Lester B. Pearson de Brampton. Une finale qui permettra de départager les humoristes sélectionnés pour représenter le Centre-Sud au gala de la finale provinciale, le vendredi 26 mai au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa.

Le public est également invité à découvrir les jeunes talents lors du gala des Rendez-vous de la Francophonie, présenté par le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, le 18 mars à l’auditorium de l’école Saint-Frère-André à Toronto. Le spectacle sera animé par Neev, avec les humoristes Jérémie Larouche, JC Surette et la Franco-Ontarienne Chloé Thériault.