La semaine de la Francophonie s’est achevée par une soirée “Activez vos méninges francophones” le 27 mars organisée par le Collège Glendon. Un moment de détente, de réseautage en français ouvert à toute la communauté et animé par deux élèves de Glendon Liam Bekirsky et Keesha Nurse également planificateur de l’évènement.

Les organisateurs avaient concoctés une vidéo « c’est quoi pour toi la francophonie? » réalisée par Jigar Ganatra enrôlé en communication à Glendon qui mettait en avant des étudiants et des anciens élèves du campus et leurs rapports à la francophonie en Ontario.

Pour l’un la francophonie va au delà de la langue française. « Il faut préserver la culture francophone ». Un autre rétorque que la francophonie rassemble différentes cultures. Une ancienne élève quant à elle répond que c’est à Glendon qu’elle a appris l’importance du bilinguisme. Dans la salle, les invités partagent aussi un mot sur ce sujet. Pour Allison, anglophone la francophonie représente la diversité du Canada « Pour moi, c’est ça le vrai Canada ».

Les invités composés d’élèves et de dignitaires tels que Gilles Marchildon, directeur de Reflet Salvéo ont participé à un petit jeu. Ils se sont inscrits sur la plateforme kahoot.it et ont répondu à 35 questions. Ce petit jeu qui a beaucoup plu au public a permis à chacun de tester ses connaissances sur la francophonie. Des questions très diverses telle que “combien y a t il de francophones dans le monde?” (274 millions) ou “Que signifie je travaille sa slide?” (travailler pendant la fin de semaine) ont été posées.

Les gagnants du jeu Gilles Marchildon et Audrey Cabald, étudiante en dernière année à Glendon ont reçu une paire de billets pour la nouvelle pièce du Théâtre français.

Pour cette cinquième édition, l’établissement a mis le focus sur la jeunesse et a fait confiance à deux de ces élèves pour organiser l’événement : Liam Bekirsky et Keesha Nurse. Avec ces 2700 étudiants le campus Glendon est riche par sa diversité. Plus de 100 pays sont aujourd’hui représentés et l’institut a accueilli plus de 250 élèves internationaux cette année. « L’espace qu’on créé ici à Glendon permet aux francophones de se tisser des liens qui vont au delà de nos sensibilités et de nos cultures » a confié Solange Belluz, directrice exécutive de Glendon. Au collège, le bilinguisme est aussi important et Mme Belluz, tient à le souligner « On a été créé en 1966 et 50 ans plus tard on continue à bâtir sur cet héritage de la dualité linguistique canadienne en rajoutant cette diversité de la francophonie »

Pour clôturer cet évènement le groupe Amélie et les singes bleus ont interprété des chansons diverses qui ont ravi le public.

PHOTO: Gilles marchildon et Audrey Cabald, les deux gagnants du quiz sur la francophonie