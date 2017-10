Le mercredi 25 octobre, le Collège du Savoir tenait son assemblée générale annuelle (AGA). Ce fut l’occasion, pour le conseil d’administration, de faire le point sur les changements et réalisations de la dernière année et d’évoquer les nouveautés à venir.

Après que le président, Stephan Tambyapin, eut souhaité la bienvenue à tous et remercié les employées pour leur travail, Lucia Kopilcakova, qui assume la direction générale en plus d’être formatrice, a fait un retour sur les activités de l’organisme. Un des événements les plus marquants réside dans le déménagement de ce centre de formation, il y a un an, dans ses nouveaux bureaux. Plus aérés et conviviaux, ces locaux constituent un changement dont tous se réjouissent.

Le quotidien suit son cours avec les apprenants qui poursuivent leur apprentissage en fonction de leur degré d’avancement et de leurs besoins. Plusieurs travaillent maintenant à distance grâce à un plan personnalisé et à des programmes en ligne mais il leur est toujours possible de venir au centre. Pour ceux qui éprouvent davantage de difficulté, il est d’ailleurs recommandé de passer du temps avec le personnel. Mme Kopilcakova s’est attardée un moment à décrire l’approche utilisée avec les apprenants.

Corinne Filler, formatrice, a mentionné qu’il est souvent difficile de composer avec certains clients en raison de leur situation sociale ou familiale difficile. Lucia Kopilcakova a ajouté à ce propos que le centre, lorsque c’est nécessaire, aiguille les apprenants vers les services sociaux dont ils ont besoin. Malgré les défis rencontrés, les deux formatrices ont connu de nombreux apprenants qui ont su prendre le chemin de la réussite.

En termes de relations communautaires, le Collège du Savoir participe de temps à autre à des événements susceptibles de le mettre en contact avec une clientèle potentielle. C’est ainsi qu’au cours de la dernière année, l’organisme a eu, pour la première fois, un kiosque au festival littéraire Word on the Street.

Au chapitre des changements à prévoir, le gouvernement apporte présentement des modifications au programme Emploi Ontario pour y bonifier le volet relatif à la formation. Cela changera l’offre de services des organismes tels que le Collège du Savoir.

Ce sont cependant les initiatives du personnel du centre qui, au cours des prochains mois, seront les plus visibles. La clientèle de l’organisme étant assez diverse et le concept d’alphabétisation recouvrant plusieurs compétences favorisant l’autonomie individuelle, le Collège du Savoir offrira dès la mi-novembre une initiation à l’informatique pour les aînés de la région de Peel. Ils pourront apprendre la terminologie relative à ce domaine, comment ouvrir un compte sur diverses plateformes, se protéger sur internet, etc.

Les états financiers, présentés par la trésorière Mariette Wiedmer, ont illustré la bonne administration du centre. Quant à la composition du conseil d’administration, elle est demeurée la même. Alexandra Taillefer, Marie Thérèse Kanyinda, Denise Gashagaza, Jeyolyn Christi, Lorette Handal, Anne Burke-Gauthier, Stephan Tambyapin et Mariette Wiedmer demeureront donc aux commandes du Collège du Savoir pour une autre année.

Au point varia de l’ordre du jour, le personnel a annoncé qu’en janvier et février se tiendront deux forums de discussion pour répondre à des besoins identifiés par la Chambre de commerce de Brampton. Ces forums, ouverts à la communauté, viseront à connaître les besoins des participants lorsqu’ils retournent sur le marché du travail, à leur faire comprendre leurs droits en tant que travailleurs, à leur expliquer comment se passent les relations interpersonnelles au Canada, les attentes des employeurs, etc. Les données recueillies serviront à diverses fins dont l’amélioration des programmes du centre.

C’est sur l’invitation à se joindre à la fête de Noël du 14 décembre que s’est conclue l’AGA du Collège du Savoir. Une autre année commence pour cet organisme qui travaille à l’alphabétisation des adultes depuis déjà 25 ans.

PHOTO : Les participants ont passé en revue tout ce qui touche à la bonne marche des activités de l’organisme.