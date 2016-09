Depuis 1992, le Collège du Savoir veille à l’alphabétisation des adultes et à leur transmettre les compétences de base pour être fonctionnel sur le marché de l’emploi. En février 1996, l’organisme emménageait dans des locaux situés sur la rue Nelson Ouest, à Brampton.

C’est là que les administrateurs, les employés et la clientèle ont vécu tant de choses en commun et ont acquis des habitudes bien ancrées. Ce quotidien sera bousculé cet automne car, après plus de 20 ans à la même adresse, le Collège du Savoir déménagera.

L’organisme n’ira cependant pas très loin.À partir du samedi 1er octobre, c’est à Brampton, au 57 rue Mill Nord, bureau 308, que le Collège du Savoir poursuivra ses activités, soit à quelques pas de son emplacement actuel. Le conseil d’administration a pris cette décision dans la foulée de la vente de l’édifice où se donnent présentement les cours. Metrolinx, une agence du gouvernement provincial responsable de la coordination et de l’intégration de tous les modes de transport, en est devenu le nouveau propriétaire.

Bien qu’il soit vaguement question que Metrolinx procède à la démolition de l’édifice pour faire du terrain un stationnement, ce n’est pas cette éventualité qui a décidé le conseil d’administration à envisager de déménager mais plutôt l’état du bâtiment. Vétuste, sans rien pour empêcher quiconque d’y pénétrer et par conséquent peu sécuritaire, l’endroit n’est plus, depuis quelque temps, à la hauteur des besoins de l’équipe du Collège. Comme l’organisme n’est pas restreint par un bail d’un an, il a donc été décidé de quitter.

Le choix du nouvel emplacement ne doit rien au hasard. « On travaille avec le ministère de l’Éducation, donc on a des responsabilités vis-à-vis de la communauté francophone de Peel. On est le seul centre francophone alors il nous fallait trouver quelque chose d’accessible », explique Lucia Kopilcakova, directrice générale. Comme un terminus se trouve à proximité, voilà qui répondait au moins à ce critère important. Côté finance, le Collège du Savoir doit composer avec la subvention que lui attribue le gouvernement et ne pouvait pas non plus choisir un endroit trop cher. Les nouveaux bureaux sont non seulement abordables mais, plus récents et plus sécuritaires, ils répondent aussi aux autres besoins de l’organisme.

Le déménagement se déroulera dans les 48 heures précédant le changement d’adresse officiel. L’équipe du Collège du Savoir assure que son horaire et ses activités ne seront pas affectés par cette transition, une autre exigence du gouvernement qui veut que l’organisme soit aussi facile d’accès que

possible.

Philippe Thivierge