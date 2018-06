Le lundi 28 mai, avaient lieu les cérémonies de remises de diplômes au campus de Toronto du Collège Boréal, et plus particulièrement dans les anciennes imprimeries du Toronto Star au rez-de-chaussée du 1, rue Yonge. Cet espace plus grand et plus aéré a rendu l’événement plus grandiose.

Au total, quelque 600 étudiants ont obtenu leur diplôme cette année dans les divers campus du Collège Boréal en Ontario. De plus, pour la période 2017-2018, Boréal a « desservi 16 500 clients et étudiants dans la province. C’est très impressionnant », a souligné son président Daniel Giroux, lors de son discours.

« Vous avez accompli un énorme travail. Soyez fiers non seulement de votre diplôme, mais aussi de votre cheminement professionnel et personnel. En tant que diplômés du Collège Boréal une panoplie d’opportunités vous attendent », a-t-il ajouté.

Il a aussi annoncé que l’établissement était en tête des collèges de la province. Sur cinq indicateurs de rendement mesurés par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, Boréal était en première place pour le taux de satisfaction des étudiants, le taux de satisfaction des diplômés et le taux d’obtention de diplômes.

Au cours de cette cérémonie, des bourses d’excellence ont été remises à certains étudiants dont celles délivrées par Renaud Saint-Cyr, directeur général d’Alpha Toronto. Les finissants ayant eu une moyenne entre 80 et 89,9 % ont obtenu un diplôme avec distinction, et ceux qui ont eu plus de 90 % avec grande distinction.

Les étudiants habillés d’une toge noire sont montés sur scène un par un, ont pris une photo avec M. Giroux afin d’immortaliser le moment et ont serré la main de tous les autres dignitaires du Collège Boréal présents sur l’estrade.

La joie se lisait sur leur visage, ils étaient vraiment tous très heureux de recevoir leur diplôme. Des tonnerres d’applaudissements accompagnaient la cérémonie. Certains parents se sont levés afin d’admirer et d’observer de plus près leur progéniture dont ils étaient très fiers.

Rendez-vous l’année prochaine pour une prochaine remise des diplômes!