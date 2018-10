Le Collège Boréal a annoncé la construction de son futur campus dans le quartier de La Distillerie, à Toronto, le lundi 29 octobre. L’honorable Caroline Mulroney, procureure générale et ministre déléguée aux Affaires francophones, était présente à cette occasion pour adresser ses félicitations au Collège Boréal en vue de l’édification du futur campus.

« Le nouveau campus permettra au Collège Boréal de contribuer davantage à l’excellence de notre système éducatif et à l’essor de la communauté francophone ici à Toronto. Les professionnels et les travailleurs bilingues hautement qualifiés qui seront formés ici contribueront à la force économique de nos collectivités au sein d’un Ontario ouvert aux affaires », a déclaré la ministre déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney.

L’installation du Collège Boréal dans un site permanent à Toronto est la traduction de son succès continu depuis 2002, récemment impulsé par la progression de l’enseignement secondaire en français dans le centre-sud-ouest de l’Ontario.

Le Collège Boréal augmentera sa capacité d’accueil en devenant le locataire principal d’un édifice linéaire nommé Ribbon Building. Il y occupera 100 000 pieds carrés bruts sur quatre étages, soit le double de la superficie dont il dispose à l’heure actuelle dans ses quartiers au 1, rue Yonge, qu’il devra quitter à l’expiration du bail, à l’occasion du redéveloppement de l’édifice.

Le gouvernement de l’Ontario investit 15 millions $ pour l’aménagement des futurs locaux tandis que le Collège Boréal y contribue à hauteur de 6,7 millions $.

L’aménagement du futur campus, dans des espaces modernes et lumineux, servira la vocation expérientielle et innovatrice du Collège Boréal dans la poursuite de son objectif de formation d’un vivier de diplômés bilingues hautement spécialisés.

« Le déménagement de l’antenne torontoise du Collège Boréal, dans un campus moderne et novateur au cœur du quartier emblématique de La Distillerie de Toronto est un tournant décisif dans l’histoire de notre institution francophone : ce campus assurera la pérennité de l’offre de formations professionnelles en français dans la Ville reine, contribuant ainsi pleinement au continuum francophone de notre communauté, et donnera vie à la francophonie dans un espace urbain dynamique et inspirant », a fait valoir le président du Collège, Daniel Giroux.

En faisant le choix de s’établir dans un quartier prestigieux, renommé pour son offre culturelle, gastronomique et artistique, le Collège Boréal souhaite offrir une expérience de campus des plus exceptionnelles à ses étudiants.

Pour la première fois à Toronto, le Collège Boréal s’installe de façon permanente et sera en communication directe avec la ville elle-même. Le hall d’entrée sera accessible depuis la rue et ouvert au public, inscrivant le collège en tant qu’acteur à part entière du quartier, pleinement impliqué dans son quotidien et contribuant à son dynamisme.

Engagé en faveur de sa communauté, cet espace offrira une opportunité sans pareille pour agir en tant que vitrine locale des cultures francophones à Toronto. Au cœur d’une destination culturelle d’exception, le Collège Boréal à Toronto favorisera le rayonnement culturel et économique de sa communauté.

Le navire amiral du Centre-Sud-Ouest

Alors que la communauté francophone continue de croître dans le Centre-Sud-Ouest, le futur campus de Toronto opérera comme un second centre névralgique, au plus près des réalités locales de la région et de ses partenaires communautaires.

Cet ancrage torontois illustre aussi l’ambition de Boréal de poursuivre sa politique d’attractivité internationale en attirant à lui des talents francophones du monde entier, prenant ainsi part à l’effort en matière d’immigration francophone, incontournable à la pérennité d’une francophonie ontarienne forte et active. Une ouverture officielle des nouveaux locaux est anticipée pour la fin 2020 ou le début 2021.

SOURCE: Collège Boréal

PHOTO – De gauche à droite: Georges Ansell, Lise Béland, Daniel Giroux, Caroline Mulroney et France Gélinas