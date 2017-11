Depuis 2001, le comité organisateur de la Semaine de la francophonie de Toronto (SFT) organise annuellement des activités qui ont pour but de stimuler une identité culturelle francophone dynamique et un fort sentiment d’appartenance à la francophonie internationale. Entre les 20 et 27 mars 2018, les communautés francophone et francophile de la Ville reine sont invitées à se rassembler et à célébrer ce qui les unit grâce à une série d’événements culturels présentés par différents organismes franco-torontois.

Lise Béland, vice-présidente du Centre-Sud-Ouest pour le Collège Boréal, a été nommée présidente du comité organisateur de la SFT pour 2018. Les membres du comité organisateur de la prochaine édition de la SFT comprennent le Collège Boréal, le ministère des Affaires francophones, Francophonie en Fête, le Bureau du Québec à Toronto, le Collège Glendon, Oasis Centre des Femmes, le Centre francophone, l’Alliance française, le Club canadien de Toronto et le Consulat général de France à Toronto.

La liste complète des activités sera annoncée dans les mois à venir. Cependant, les organisateurs tiennent à souligner trois événements particuliers : une soirée de réseautage, une journée familiale et le grand spectacle de clôture. La soirée de réseautage, sur invitation, aura lieu le 22 mars. Ce sera l’occasion idéale de célébrer sa langue et sa culture, de réseauter et de rencontrer les grands influenceurs francophones de la région. Une journée familiale s’ajoutera pour la première fois à la programmation de la Semaine de la francophonie, le 24 mars prochain.

Sous le thème Sous le chapiteau, cet événement offrira des activités pour toute la famille telles que des divertissements, des kiosques de services et d’artisans, des jeux, ainsi que des ateliers de découverte. Enfin, un grand spectacle organisé par Francophonie en Fête, clôturera la Semaine de la francophonie le 24 mars. Un calendrier d’activités sera disponible en ligne prochainement. Les organismes de la région seront invités à y afficher également leurs activités soulignant la Semaine de la francophonie.

Source : Le Collège Boréal

Photo (archives) : Lise Béland