Le Club Richelieu Toronto remet 1500 $ à La Maison

Le Club Richelieu de Toronto a remis le 17 janvier un don de 1500 $ au profit du programme Enfants témoins de l’organisme La Maison de Toronto pour le soutien des enfants exposés à la violence.

Il s’agit d’une commandite pour la soirée bénéfice de novembre dernier à l’occasion de la Journée internationale des Enfants et qui avait pour but de sensibiliser le public au droit pour les enfants et adolescents exposés à la violence familiale, d’accéder à des ressources de soutien en français et de répondre aux besoins budgétaires de ce programme qui sont établis à 200 000 $. Le 17 janvier, le président du Club Richelieu Toronto, Denis Rioux a remis le chèque à la directrice générale de La Maison, Jeanne-Françoise Mouè, dans le cadre de cette campagne de financement.