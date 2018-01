Du 19 janvier au 19 février, une sélection de 30 films sera diffusée en ligne sur la plateforme www.myfrenchfilmfestival.com. Depuis huit ans, le Festival du film français en ligne permet aux francophones et francophiles du monde entier de découvrir la jeune génération de cinéastes et les dernières productions tricolores.

À l’affiche : des longs et des courts métrages autour de six thèmes faisant la part belle aux situations absurdes, à l’univers de la route, à l’adolescence, à l’action, à l’amour à la française et aux nouveaux horizons.

L’internaute pourra faire connaissance avec La loi de la jungle (Antonin Peretjatko) et le monde cruel mais néanmoins burlesque du travail, ou se glisser dans l’intimité d’une star du cinéma en déclin dans Rock’n roll avec un surprenant Guillaume Canet, réalisateur et acteur touchant, jouant son propre rôle. Victoria (Justine Triet) est également au programme du festival avec Virginie Efira dans la peau d’une avocate venant en aide à un ami accusé de meurtre. Les comédies typiquement françaises seront donc au rendez-vous mais pas seulement.

Dans Ava (Léa Mysius), le public suivra les derniers moments d’une adolescente avant qu’elle ne perde la vue. Dans Crash Test Aglaé (Éric Gravel), pour ne pas perdre son emploi, une employée décidera de partir en Inde où son entreprise est délocalisée. Swagger (Olivier Babinet) transportera quant à lui son public dans la tête de onze enfants des cités les plus défavorisées de France aux réflexions drôles et percutantes.

Au-delà de ces grosses productions payantes en ligne, une quinzaine de courts métrages seront accessibles gratuitement. Regroupés dans une section inédite, Nouveaux Horizons, trois d’entre eux exploreront le cinéma d’animation, les nouvelles écritures et le roman graphique.

Présidé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino, le festival récompensera les meilleurs films en compétitions. Le Prix du jury des cinéastes sera décerné par un jury composé de professionnels, parmi lesquels figurent les Français Julia Ducournau (Grave) et Kim Chapiron (Sheitan, Dog Pound), le Franco-Marocain Nabil Ayouch (Les Chevaux de Dieu, Much Loved) et le Philippin Brillante Mendoza (Kinatay, Captive, Ma’ Rosa). Le Prix Lacoste du public sera décerné par les internautes eux-mêmes, appelés à voter pour le meilleur court et le meilleur long métrage. Enfin, le Prix de la presse internationale sera remis par un jury de journalistes de grands quotidiens étrangers.

Avec 7 millions de visionnages en 2017, le festival créé par l’association Unifrance a atteint un record qui illustre l’intérêt grandissant que portent les cinéphiles du monde entier aux productions françaises.

Photos (Unifrance) : India Hair dans Crash Test Aglaé d’Éric Gravel.