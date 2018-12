En ces temps difficiles pour la communauté francophone, rien de mieux que de se détendre avec un peu de théâtre en français. La troupe Les Indisciplinés de Toronto a offert au public quatre représentations au théâtre de la bibliothèque Palmerston.

La troupe n’a pas joué une, mais deux pièces de l’auteur Pierre Gregory : Le chaos primordial qu’il a mise en scène et, en première partie, La radio brisée, mise en scène par Ariane Burtin. Deux comédies hilarantes qui ont bien fait rire les spectateurs venus soutenir et applaudir Les Indisciplinés.

Le chaos primordial suit la nuit d’un dramaturge qui est contraint par un producteur d’écrire une pièce de théâtre qui est jouée sous nos yeux. Puis, en plein milieu de cette interprétation, le dramaturge change d’avis et décide d’écrire une autre pièce. On entre ainsi dans l’imaginaire de l’auteur, une mise en abîme merveilleusement bien écrite par Pierre Gregory. « C’est un risque d’écrire ce type de texte, mais les retours du public sont très bons », affirme M. Gregory.

Au début, les spectateurs sont un peu déroutés par ces brusques changements de scènes et ne comprennent pas forcément ce qui se passe, mais au fur et à mesure que l’action progresse, tout devient plus clair et ils se laissent entraîner par le jeu extraordinaire des comédiens, notamment Émilie Beauchamp et Marion Durandowski.

« Tous les comédiens sont talentueux. Je ne pouvais pas imaginer d’autres personnes qui pouvaient jouer ces personnages et la symbiose entre les acteurs était fantastique. Je suis très fier du travail qu’ils ont fait. Ils sont formidables sur scène », a confié le metteur en scène Pierre Gregory.

Cette pièce est très bien ficelée et les spectateurs ne s’ennuient pas une seule seconde. Rires, étonnements, émotions : tous les ingrédients sont réunis pour passer une soirée du tonnerre.

Encore une fois, Les Indisciplinés de Toronto ont impressionné avec leur dernier spectacle de l’année. Rendez-vous en 2019 pour une nouvelle petite pépite théâtrale.

PHOTO: Une scène de la pièce Le chaos primordial