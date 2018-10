La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) est divisée en régions qui chacune dispose de son propre conseil d’administration. Le 2 octobre dernier, la FARFO régionale du Sud-Ouest tenait son assemblée générale annuelle (AGA) au Centre Desloges, à London, rassemblant des membres venus de partout.

Niagara Falls, Penetanguishene, Hamilton, Pointe-aux-Roches, etc. : des communautés fort diverses étaient représentées. London aussi, notamment par la présidente de la FARFO régionale, Julie Chalykoff, également responsable du Carrefour des adultes et aînés francophones. Cet organisme, qui existe sous la houlette du Centre communautaire régional de London, a modifié quelque peu son nom afin de le rendre plus inclusif pour les jeunes retraités comme l’a mentionné Mme Chalykoff lors du tour de table. Les activités ont également été diversifiées en conséquence et davantage de bénévoles mettent aujourd’hui la main à la pâte pour mener à bien la programmation.

Ce tour de table avait justement pour but de permettre à chaque club d’aînés de faire connaître ses bons coups et les problèmes rencontrés. Au chapitre des défis revenait souvent la question de la relève, que ce soit le recrutement de nouveaux membres, de bénévoles ou d’administrateurs. Des solutions éprouvées ont été présentées, telles la création d’une « journée membriété », qui permet aux non-membres de découvrir un club le temps d’un repas, et l’adhésion automatique de ceux qui ont 50 ans et plus et qui sont des enfants de membres. Soupers mensuels avec conférence, pièces de théâtre, visites entre clubs, etc. : les participants ont aussi énuméré les activités qui les distinguent et qui ont du succès.

Avant que ne débute l’AGA a proprement parler, les participants en ont également appris davantage sur l’AMI-FARFO, qui regroupe les membres individuels et dont le nouveau président est Jean-Rock Boutin, un résident de Hamilton. Cette association permet à ceux qui ne sont pas membre d’un club d’adhérer à la FARFO pour y faire entendre leur voix et de bénéficier de ses services.

Une brève présentation de Julie Chalykoff a donné l’occasion à l’assistance de se remémorer les grandes dates de l’histoire contemporaine de l’Ontario français au plan législatif. La présidente a aussi mis en lumière les avantages que procure l’adhésion à la FARFO.

Gilles Fontaine, directeur général de la FARFO, a axé son intervention sur les six priorités provinciales pour 2018-2019 : la prévention de la maltraitance des aînés, les foires d’information, le Livre blanc sur le vieillissement, la promotion de programmes d’initiation à la technologie pour les gens du troisième âge, le magazine Vivre + et la création de tables de collaboration consacrées aux services aux aînés.

L’AGA a débuté après le dîner. Au point de l’ordre du jour consacré à la révision des statuts et règlements qui devait déterminer une nouvelle délimitation des sous-régions au sein de la FARFO du Sud-Ouest, Mme Chalykoff a mentionné qu’il valait mieux attendre parce que des changements sont à prévoir à ce niveau avec l’adhésion possible de nouveaux clubs. La présidente a également fait lecture de son rapport qui a offert un tour d’horizon de ce qui s’est passé au cours des 12 derniers mois : les foires d’information à Sarnia et Hamilton, la fusion du Club La Gaieté, de Sarnia, au Centre culturel Jolliet, la remise sur pied du Club Renaissance de Welland, la popularité du programme Musclez vos méninges, etc.

Claude Charpentier, vice-président, a ensuite procédé à deux annonces. André Roy et Gilles Denis, les comédiens franco-albertains qui ont charmé le sud de l’Ontario au cours des derniers mois avec leur prestation théâtrale, sont disponible pour présenter une nouvelle pièce au printemps prochain. M. Charpentier a invité les représentants des clubs à sonder leurs membres pour connaître leur intérêt. Toujours dans le domaine artistique, le vice-président a fait savoir qu’il est possible, pour les clubs qui le souhaitent, d’obtenir un code de l’Office national du film qui permet d’accéder en ligne à sa banque de vidéos et ce gratuitement.

En ce qui concerne les finances, le trésorier, Serge Huard, a présenté son rapport à l’assistance qui a ensuite procédé à l’élection des membres du conseil d’administration. La FARFO régionale du Sud-Ouest est désormais entre les mains de Julie Chalykoff (présidente), Claude Charpentier (vice-président), Bernard Goure (trésorier), Lise Leblanc (secrétaire), Angélina Peters (conseillère pour le Nord), Serge Huard (conseiller pour l’Est), Charlotte Legault-Hull (conseillère pour l’Ouest) et Ronald Lamarche (conseiller pour le Sud).

PHOTO: Les membres se sont penchés sur les réalités vécues par les différents clubs.