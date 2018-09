Le Centre francophone de Toronto (CFT) a reçu la visite cordiale de la ministre ontarienne déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney, dans ses bureaux du centre-ville le 11 septembre dernier. Accompagnée de deux proches collaborateurs, la ministre a écouté avec intérêt deux membres du conseil d’administration, soit Jean-Luc Bernard, président et René C. Viau, vice-président, ainsi que la directrice générale Florence Ngenzebuhoro et qui ont évoqué les beaux succès et les défis du CFT.

Elle a également rencontré les membres de l’équipe de gestion qui ont eu l’occasion de lui décrire la vaste gamme des services et programmes offerts dans chaque secteur. Le moment a été propice pour soulever les enjeux auxquels le CFT doit actuellement faire face. Il s’agit principalement des difficultés de recrutement et de rétention du personnel francophone qualifié en raison de la compétition avec des secteurs de services qui offrent de meilleures rémunérations ainsi que le coût élevé de la vie à Toronto. Puis il y a l’impact des amalgames de certains ministères sur les services et programmes offerts par le CFT, le coût des loyers de plus en plus élevés, supportés par le CFT, et le rôle central de coordination des services sociaux et de santé joué par l’organisme comme agent catalyseur de la communauté francophone.

Deux autres dossiers d’importance pour les francophones ont été soulevés, soit l’ouverture de l’Université de l’Ontario français en 2020 et la mise en place de services en français à l’Aéroport international Pearson. La ministre Mulroney s’est dite prête à collaborer avec le CFT et ses partenaires pour trouver des solutions durables à ces enjeux. Elle a terminé en félicitant le CFT pour sa contribution au mieux-être des francophones de la grande région de Toronto dans toute leur diversité.

Source : Le Centre francophone de Toronto