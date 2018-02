Le Centre francophone de Toronto (CFT) a organisé le samedi 24 février une soirée pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs dans l’est de Toronto. La communauté francophone s’est déplacée en grand nombre pour assister à cet événement.

La directrice du CFT, Florence Ngenzebuhoro, a rappelé que la francophonie torontoise est une francophonie plurielle, rassemblant de nombreux pays et cultures.

« Ce qui nous unis comme francophones, c’est la langue française. Les gens qui ne connaissent pas tous les francophones pensent que nous sommes tous similaires. Nous les francophones nous sommes très diversifiés », a-t-elle confié. Elle a aussi mentionné « les différentes identités » d’une personne. « Bien des fois, je me considère comme une femme noire. Dans d’autres occasions, je vais me considérer comme une réfugiée. Il m’arrive souvent de me considérer comme une femme immigrante », a t-elle lancé.

Cette année, le thème de la soirée était « Ensemble nous pouvons » et, pour l’occasion, le CFT avait mis en place un panel de quatre personnes : Sizwe-Alexandre Inkingi, Zémon Nicayenzi, Rose Cathy Handy et Judelene Pierre. Les panélistes ont parlé de leurs multiples identités et comment ils naviguent ces différentes identités chaque jour.

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed D. Hussen, s’est exprimé sur les nouvelles règles de l’immigration francophone au Canada. Il a aussi parlé du MHN : « L’histoire des Noirs au Canada n’est pas bien connue. Célébrer le mois de l’histoire des Noirs est donc important car ces différentes histoires de vie peuvent être racontées pour la première fois et peuvent être répétées. Comme ça, nous pouvons continuer à honorer la mémoire de gens comme Lincoln Alexander (…) et éventuellement nous atteindrons un point où tout le monde reconnaîtra que l’histoire des Noirs, c’est l’histoire canadienne. »

Au cours de la soirée, les invités ont dégusté un repas afro-caribéen et ont dansé sur le son de Star Five et du DJ Franck. Une dizaine de personnes ont aussi défilé en costumes traditionnels de pays africains.

Cette soirée ouverte à toute la francophonie a réuni petits et grands dans une ambiance conviviale et festive.

PHOTO: Il y avait foule à l’événement.