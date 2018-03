En ce qui touche Nouveaux Horizons, la programmation 2017-2018 du Cercle de l’amitié aura porté sur les cultures du monde. Haïti a été le dernier pays dont les aînés francophones de la région de Peel aient fait connaissance par le biais d’une présentation de Will Louis donnée le 18 mars dernier.

Fidèle à la formule établie par l’organisme, c’est par un repas que les convives ont entamé l’activité. Au menu, une délicieuse recette haïtienne : le riz collé aux haricots rouges, servi avec des légumes sautés et du poulet. Au dessert, les participants se sont régalés avec du blanc-manger aux fruits.

Après quelques mots de Lauraine Côté, directrice générale du Cercle, destinés à remercier son équipe, Will Louis a pris le relais pour dresser un portrait de ce pays des Caraïbes connu de tout le monde mais, règle générale, pour des raisons qui ne sont pas des plus heureuses. Haïti, comme l’a rappelé M. Louis, est en effet un pays très pauvre où 54 % de la population vivent avec moins d’un dollar par jour et où le taux d’alphabétisation se situe à 53 %.

Malgré tout, il existe de bons côtés. La vie familiale est très importante pour les Haïtiens qui, avec le peu qu’ils ont, s’efforcent toujours de valoriser le bien-être de leurs enfants. La culture demeure fort dynamique : les arts picturaux, très colorés, s’apparentent dans leur style à l’art naïf; la nourriture emprunte aux influences africaines, espagnoles et françaises; quant à la musique, trois styles locaux sont très populaires auprès de toutes les générations, soit le kompa, le zouk et le zouk love.

M. Louis a également abordé l’histoire d’Haïti en quelques grandes dates : l’indépendance en 1804, l’occupation américaine de 1915 à 1934, l’ère Duvalier et ses déboires, le séisme du 12 janvier 2010, etc. Ce fut l’occasion pour lui de parler des causes des problèmes souvent associés avec ce pays : la corruption, les superstitions vaudous, l’inefficacité de l’O.N.U., la fréquence des désastres naturels, etc. Malgré son pessimisme quant au futur d’Haïti, Will Louis a conclu sa présentation sur une note encourageante : « C’est vraiment un pays du tiers-monde, mais un pays riche en culture, riche en amour et avec un peuple très chaleureux. »

C’est en musique que l’activité s’est poursuivie, notamment avec une démonstration de danses haïtiennes interprétées par Will Louis et Devisha Ramnauth. Quant à la prochaine programmation de Nouveaux Horizons, elle devrait débuter dès le mois de mai et ce sera cette fois les fêtes populaires qui constitueront la thématique annuelle.

PHOTO : Will Louis a dressé un portrait général d’Haïti, son passé et son présent.