Le Cercle de l’amitié, basé au Centre scolaire-communautaire Notre Place, à Mississauga, tenait le dernier atelier de la saison 2016-2017 du programme Nouveaux Horizons le dimanche 26 mars. Offertes aux aînés francophones de la région de Peel, ces activités organisées sur une base régulière permettent à leurs participants de rester actifs, de socialiser et de développer leurs aptitudes et talents.

Environ 25 aînés et une dizaine d’employés, bénévoles et autres étaient présents à ce rendez-vous qui, comme allaient le découvrir plus tard les participants, devait être axé sur l’humour.

Mais avant d’entamer l’activité, Mireille Coulombe-Anifowose, une agente de liaison communautaire très engagée au Cercle, s’est adressée à l’assistance pour annoncer que la prochaine édition du programme Nouveaux Horizons aura pour thème la découverte des différentes cultures.

Puis, elle a invité les gens à entonner le chant Notre Place, désormais hymne officiel des Franco-Ontariens. Mme Coulombe-Anifowose souhaiterait que le Cercle prenne l’habitude de faire chanter cet air au début de chaque activité mais, comme tous ont pu le constater, il est toujours difficile d’arracher les gens à leur timidité…

Après le dîner, les aînés se sont fait remettre un cahier compilant leurs œuvres réalisées au cours des derniers mois. En effet, les participants avaient réalisé, lors des ateliers précédents, des autoportraits et de courtes œuvres littéraires portant sur leur personnalité et leurs souvenirs de jeunesse. Ces textes et dessins ont été rassemblés dans un livre d’une trentaine de pages que tous ont pris plaisir à feuilleter.

L’atelier proprement dit a ensuite débuté. L’invité du jour, la chanteuse et comédienne France Gauthier, avait préparé une formation de base en théâtre et en improvisation. Pour mettre de l’ambiance, elle a commencé l’activité en interprétant quelques chansons folkloriques, accompagnée au clavier par Pat Clemence. Puis, les participants se sont livrés, sous sa direction, à des exercices destinés à leur donner les habiletés nécessaires pour interpréter des personnages. Équipés d’accessoires délibérément ridicules et de mises en situation qui ne l’étaient pas moins, nul besoin de dire que tous ont eu le fou rire à un moment ou un autre de l’atelier.

C’est donc le sourire aux lèvres et en emportant le livre-souvenir qui leur avait été remis que les aînés ont conclu leur participation au programme Nouveaux Horizons. Le Cercle de l’amitié a cependant d’autres activités en préparation et, pour tous, ce n’était qu’un « au revoir ».

Photo : Denyse Graham montre fièrement son autoportrait.