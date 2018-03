La directrice générale du Centre francophone de Toronto (CFT), Florence Ngenzebuhoro, annonce la fin d’une réorganisation majeure au sein de l’organisme.

C’est dans le cadre d’une brève allocution au Club canadien, le 22 mars dernier, à laquelle participait également la ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde, que Mme Ngenzebuhoro a décrit le succès de la réorganisation.

« On entend souvent dire, en Ontario français, que nous vivons une renaissance comme jamais vue dans l’histoire de la famille francophone de notre province… Au CFT, nous vivons également ce renouveau et laissez-moi vous dire que c’est très, très excitant », a souligné Mme Ngenzebuhoro. D’ailleurs, cette renaissance a été très évidente lors des activités de l’organisme telles que les foires d’emploi, le Mois de l’histoire des personnes noires et les sorties remarquées du service aux nouveaux arrivants.

En référence aux changements survenus au CFT, Mme Ngenzebuhoro affirme que « ce n’est plus un secret pour personne que nous avons vécu de gros changements l’an dernier et, comme tout changement, ce fût un peu déstabilisant et difficile pour beaucoup de gens ».

« Grâce au leadership de notre conseil d’administration, grâce à l’appui indéfectible du gouvernement de l’Ontario, de nos employés, de notre clientèle et de nos nombreux partenaires dans la communauté, nous avons non seulement survécu à cette période de changement, nous avons grandi comme organisation. Et j’en suis très fière! », poursuit-elle.

« Aujourd’hui, je veux donc vous signaler avec enthousiasme que le Centre francophone de Toronto a une nouvelle équipe de direction et, en même temps, une belle continuité avec du personnel en poste depuis longtemps », a conclu la directrice générale du CFT.

Nouvelle équipe de gestion du CFT

Ketsa Macéus, nouvelle directrice de la santé mentale et du développement de l’enfance, est appuyée par une équipe complète, expérimentée et débordante d’enthousiasme dont les trois coordinatrices Julie Goulet, Marie Nyamabu et Manoushka Aimable.

Catherine Chereau-Sharp, nouvelle directrice des services corporatifs et développement organisationnel, travaille à Toronto depuis longtemps et possède une belle expérience professionnelle dans un Centre de santé communautaire francophone.

Stanislas Étiegne, nouveau coordinateur de la santé primaire et de la promotion de la santé, possède une formation académique avancée en santé et son expérience prononcée en santé communautaire servira bien la clientèle diversifiée du CFT. Stanislas sera accompagné de Guy Mian, coordinateur du programme de VIH/sida et la prévention des maladies infectieuses.

Monique Truong, la directrice des finances, qui travaille au CFT depuis près de 27 ans. Et aussi une autre belle continuité avec la directrice des services d’aide juridique, Aissa Nauthoo.

Il y a aussi une très belle continuité en ressources humaines avec les coordinatrices Careen Pharel (ressources humaines), Ngalula Kalunda (services aux nouveaux arrivants) et Marine Hascoet (services d’emploi).

Source : Centre francophone de Toronto