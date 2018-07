Le Centre francophone de Toronto (CFT) vient d’annoncer qu’une équipe médicale au complet sera en place dès la mi-août pour continuer à prodiguer des soins de santé de qualité aux francophones de tous âges de Toronto et de sa région.

Des départs de médecins au cours de l’année 2017-2018 avaient réduit la capacité du CFT à répondre à une forte demande de services de santé. Le recrutement de deux nouveaux médecins vient combler les départs et redynamiser les services cliniques.

Dre Vanessa Le a pris ses fonctions le 23 mai dernier et Dr Ayesha Raza sera en poste le 13 août prochain. Dre Le compte 13 ans d’expérience dont 7 ans comme omnipraticienne, et Dr Raza possède un an de pratique au Département de médecine familiale de l’Université d’Ottawa.

Avec une équipe de soins de santé primaire au complet, le temps d’obtention d’un rendez-vous sera réduit et la liste d’attente réactivée. Enfin, la clinique médicale ouvrira quatre samedis par mois (clinique de North York (1) et centre-ville (3)), ainsi que les mercredi et jeudi jusqu’à 20 h.

Le CFT remercie sa clientèle restée fidèle et rassure ses partenaires et la communauté francophone toute entière sur sa détermination à continuer de jouer son rôle de pilier des services en français à Toronto et dans sa région

SOURCE : Centre francophone de Toronto