Avec son installation Canada 150 : Voie de la découverte, le Centre des sciences de l’Ontario (CSO) célèbre à sa manière les 150 ans de la Confédération revenant sur les innovations marquantes qui ont changé le quotidien des Canadiens, depuis les confins de l’Espace jusqu’aux produits ménagers. L’installation bilingue encourage le public à observer le monde, à tester ses idées par le biais de pièces surprenantes (des ampoules et un enregistreur de bord, par exemple) et à se questionner sur leur mécanisme et leur utilité.

Parallèlement à cette installation, le CSO a inauguré, le mercredi 19 juillet, Inventorium, un nouvel espace d’apprentissage consistant à créer soi-même le produit de sa propre imagination. Construction d’une sculpture cinétique, création de sous-verres, participation à des recherches, à l’élaboration de dessins complexes sous un microscope stéréoscopique, etc. Inventorium réveille de façon ludique et pédagogique la créativité qui sommeille en chacun de nous.

« Ces nouvelles expériences des visiteurs présentent les possibilités qu’offrent l’expérimentation, la coopération et l’esprit critique combinés, selon le directeur général Maurice Bitran. Inventorium encourage les visiteurs à travailler les muscles de leur créativité et à donner vie à leurs idées. »

L’ouverture d’Inventorium a coïncidé avec le dévoilement officiel de la sculpture gravée à la main, The Maple Leaf Forever Tree, qui rend hommage à l’histoire dynamique de Toronto.

Déraciné par une tempête il y a quatre ans, cet érable argenté emblématique de Leslieville qui aurait inspiré Alexander Muir à écrire la chanson The Maple Leaf Forever (hymne officieux du Canada) en 1867, connaît ainsi une seconde vie.

Le bois a été divisé entre plusieurs artistes dans tout le Canada pour la création d’objets et d’œuvres d’art commémoratifs. Il a fallu plus de 6000 heures de bénévolat durant trois ans aux membres de l’Ontario Wood Carvers Association pour sculpter 35 vignettes en forme de feuille d’érable représentant l’histoire de Toronto, couvrant la période précédant la Confédération jusqu’à nos jours. The Maple Leaf Forever Tree restera exposé en permanence au CSO pour le plaisir des visiteurs.

Les dimanches du mois d’août, les visiteurs peuvent se joindre aux bénévoles de l’Ontario Wood Carvers Association dans l’espace Inventorium pour une activité de 30 minutes afin de sculpter leur propre création et de la ramener chez eux. Les visites d’Inventorium et de la sculpture The Maple Leaf Forever Tree sont comprises dans l’admission générale.