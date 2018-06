En mai dernier, Le Métropolitain apprenait en primeur que le Centre de santé communautaire de Rexdale, dans le nord d’Etobicoke, avait entrepris d’offrir des services en français. Le lundi 25 juin, dans le cadre d’une conférence de presse, l’organisme a entrepris de mieux faire connaître ses initiatives à l’endroit des francophones en rassemblant, à l’intention des journalistes, les divers partenaires de ce projet.

Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo, Julie Lutete, directrice générale de l’Auberge francophone et Safia Ahmed, directrice générale du Centre Rexdale, ont fait un bref historique du processus ayant mené à l’embauche, en mars dernier, d’un coordonnateur des services en français, Ferdinand Akpro. Aux ateliers et activités diverses organisés par ce dernier s’ajoutent les visites, aux trois sites de l’organisme, de la Dre Sonali Srivastana, un médecin bilingue. De plus, une secrétaire médicale francophone a également joint l’équipe et le développement des services en français ne s’arrêtera pas là car, comme l’a expliqué Mme Ahmed, une attention accrue sera dorénavant accordée à la question linguistique dans la gestion du personnel.

Kim Delahunt, membre de l’équipe de direction du Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest, était l’invitée spéciale de l’événement puisqu’elle représentait l’indispensable quatrième partenaire qui tient les cordons de la bourse. Mais c’est en fait un autre intervenant, beaucoup plus connu des francophones, qui a discouru quelques minutes : François Boileau, commissaire aux services en français de l’Ontario.

Fait intéressant, Me Boileau a mentionné que le Centre Rexdale semble être en bonne position pour se faire désigner en vertu de la Loi sur les services en français. Ce fait est important considérant que le Commissariat a récemment produit un rapport dans lequel était noté le peu d’organismes de santé s’ajoutant à la liste des désignations. François Boileau a également souligné que les avancées pour les francophones au Centre Rexdale étaient un excellent exemple de collaboration fructueuse entre intervenants issus de divers organismes, un point qu’ont aussi noté les autres participants à la conférence de presse.

Mais en quoi a consisté ce partenariat qui suscite tant d’éloges? En 2015, constatant le développement des services en français offerts au Centre de santé communautaire TAIBU, dans Scarborough, Reflet Salvéo a approché le Centre Rexdale pour connaître son intérêt à s’engager dans la même voie. Pour ce faire, des données devaient être compilées et c’est à ce moment que l’Auberge francophone a eu l’occasion de faire sa part par le biais d’un consultant, Olivier Nguessan, qui a effectué un sondage auprès des résidents de langue française d’Etobicoke afin de connaître leur état de santé et leurs besoins. Le Centre Rexdale, qui a une longue histoire d’interaction avec la diversité socioculturelle qui se rencontre sur son territoire, a répondu favorablement aux attentes des francophones, sachant qu’une relation de confiance se développe plus facilement entre un médecin et son patient lorsque ce dernier peut s’exprimer dans sa langue.

Dans son mot à l’adresse de l’assistance et des journalistes, Julie Lutete a rappelé que les services de santé en français sont essentiels pour prévenir la progression de la maladie chez ceux qui, ne maîtrisant pas l’anglais, repoussent à plus tard leur rendez-vous avec un professionnel. Suivant la même logique, Ferdinand Akpro a souligné la nécessité d’informer les nouveaux arrivants du fonctionnement du système de santé.

Dans l’assistance se trouvaient quelques-uns de ces francophones qui peuvent témoigner avoir trouvé au Centre Rexdale l’aide et la compréhension qui leur manquaient ailleurs : « C’est étonnant d’arriver dans une région anglophone et qu’il y ait un médecin qui arrive à me rassurer, a commenté Esther Kambire qui attend un enfant. Ça nous facilite la tâche. Aller sur de longues distances, ça me fatiguait et me stressait ».

L’équipe du Centre Rexdale est des plus déterminées à se faire mieux connaître et multiplier les commentaires positifs à l’endroit de l’organisme. Les francophones d’Etobicoke ont désormais toutes les raisons pour prendre leur santé en main.

PHOTO – De gauche à droite : Julie Lutete, François Boileau, Gilles Marchildon et Safia Ahmed