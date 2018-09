Le samedi 15 septembre, le Centre de santé communautaire Rexdale, qui dessert Etobicoke, tenait son assemblée générale annuelle. L’exercice n’aurait rien eu de particulier si ce n’eut été d’un autre événement qui y avait été opportunément couplé : les célébrations du 25e anniversaire de l’organisme.

En effet, c’est l’ensemble des membres de la communauté qui avaient été invités à fêter leur centre de santé. Mais avant de passer au barbecue et aux divertissements, les participants ont d’abord été conviés à prendre connaissance du rapport annuel, des états financiers, des changements au niveau du conseil d’administration, etc. Par la même occasion, bien des félicitations et des remerciements furent adressés par les intervenants à tous ceux qui ont contribué au développement de l’organisme. La présidente, Angelina Brathwaite, a ainsi attribué les succès rencontrés par le Centre Rexdale à son personnel et à ses bénévoles dévoués dont plusieurs étaient d’ailleurs à pied d’œuvre pour faire des festivités un événement aussi plaisant qu’utile.

Utile car les participants pouvaient visiter les kiosques des organismes présents dans Etobicoke ou ceux consacrés aux services du centre de santé. Parmi ces services, certains sont offerts en français, plusieurs professionnels étant bilingues : un médecin, une secrétaire médicale, un agent de promotion de la santé, etc. Ces innovations sont plutôt récentes et le centre Rexdale cherche toujours à bonifier sa gamme de services francophones. Un dossier à suivre, donc, pour la communauté de langue française!

C’est pour l’essentiel à l’extérieur que les divertissements se sont tenus. La belle température était heureusement au rendez-vous pour le barbecue et pour la prestation des musiciens et chanteurs qui ont mis de l’ambiance au cours de l’après-midi. Les enfants n’ont pas été laissés pour compte : un jeu gonflable et des maquilleuses les attendaient. Petits et grands ont aussi eu la chance de gagner de nombreux prix.

En un quart de siècle d’existence, le Centre de santé communautaire Rexdale s’est taillé une réputation enviable auprès de sa clientèle. Un sondage effectué auprès de celle-ci et détaillé dans le rapport annuel révèle notamment que 98 % des clients considèrent les soins et services qui y sont offerts comme « bon », « très bon » ou « excellent ». De plus, 95 % des répondants jugent que les explications fournies par les professionnels de la santé y sont faciles à comprendre et que 90 % d’entre eux ont été capables d’obtenir un service dans la langue de leur choix. Voilà des statistiques encourageantes pour les francophones d’Etobicoke qui peuvent désormais bénéficier des programmes de cet organisme.

PHOTO: Un barbecue attendait les participants.