Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) a reçu une médaille du Sénat, le jeudi 31 mai, pour souligner son rôle dans le développement économique de la province.

Les médailles sont décernées aux Canadiens et organisations qui sont impliqués dans leurs communautés et qui, grâce à leur générosité, leur dévouement, leur bénévolat et leur travail acharné, font de leur région, un endroit où il fait mieux vivre.

Depuis 1964, le CCO s’implique dans les milieux du développement économique, social et communautaire en assurant notamment la promotion, le développement durable et l’innovation des coopératives et des entreprises sociales en Ontario. Les entreprises sociales et les coopératives façonnent les communautés francophones de l’Ontario depuis des décennies, étant à la base de l’autonomisation de ces communautés autrement en situation minoritaire. Ces modèles de développement sont aussi des modèles d’émancipation, ayant en effet permis de doter les communautés francophones de leurs propres institutions, de leurs propres organisations, bref, de leur propre identité.

« C’est un immense honneur pour nous que de recevoir cette récompense des plus prestigieuses. Cette médaille n’est pas seulement une reconnaissance du travail de notre organisation, elle fait aussi l’éloge des communautés francophones de l’Ontario dans toutes leurs diversités. Parce qu’elles choisissent tous les jours de se prendre en charge par des modèles de développement social et économique raisonnés, ces communautés ont fait de l’Ontario une vitrine mondiale d’économie sociale et coopérative », déclare Claudette Gleeson, présidente du CCO.

Dans le cadre d’une cérémonie qui s’est déroulée au Sénat du Canada à Ottawa en présence de plusieurs dignitaires, la sénatrice Lucie Moncion a remis aux représentants du CCO une médaille commémorative qui souligne la contribution exemplaire de l’organisme dans les communautés francophones de l’Ontario.

SOURCE: CCO