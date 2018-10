Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) tenait son congrès annuel à Toronto les 11 et 12 octobre derniers, événement dédié à la promotion, la concertation et le développement des entreprises sociales et coopératives. Le thème de la rencontre était : « Faire de l’Ontario un terreau fertile pour l’innovation sociale et collective ».

Au cours des deux jours d’activités, plusieurs conférences et ateliers étaient proposés aux participants venus des quatre coins de la province. Il a été notamment question de l’amalgamation des caisses populaires dans le nord de l’Ontario, d’entrepreneuriat social ainsi que de coopération pour une meilleure intégration économique et sociale des immigrants francophones.

Puis, le 11 octobre en soirée, le gala du CCO a permis de féliciter trois acteurs clés du mouvement. La Coop Cécile – Parc de maisons mobiles est une coopérative sans but lucratif située à Hearst dans le Nord ontarien. Elle reçoit le Lauréat d’excellence collective institutionnel, lequel est remis à une coopérative ou entreprise sociale pour souligner sa contribution au rayonnement de l’économie sociale et coopérative dans la province.

La Coop Cécile a pris possession du parc en 2013, suite à un avis d’éviction du propriétaire, une réelle situation de crise. Les résidents se sont mobilisés pour créer une coopérative à but non lucratif qui gère le parc grâce à un conseil d’administration bénévole. Les profits générés par la coopérative sont réinvestis pour le bien-être de tous.

La Coop Cécile envisage aujourd’hui de faire l’installation de maisons modulaires. « Une histoire exemplaire de succession d’entreprise par le modèle coopératif », explique le directeur général du CCO, Luc Morin. C’est André Rhéaume qui a reçu le prix pour la coopérative de Hearst.

Puis, Gilles Lahaie, résident de L’Orignal, a reçu le prix du Lauréat d’excellence collective individuel. Ce prix reconnaît solennellement la contribution remarquable d’un individu dans sa coopérative, son entreprise sociale ou sa communauté par le dévouement exceptionnel, l’implication et la promotion du développement socio-économique par le biais de la coopération.

« M. Lahaie est un homme engagé dans sa communauté. Il a contribué au développement économique et communautaire de la région de Prescott et Russell depuis plus de 30 ans. Il a aussi été bénévole pour la Société de développement communautaire pendant plus de 25 ans. Il a été administrateur bénévole pour le commissariat industriel de la Ville de Hawkesbury, est présentement gestionnaire bénévole pour la coopérative Hawkesbury Golf & Curling. Administrateur aguerri au sein de Groupe Convex depuis près de 10 ans, il en assume la présidence depuis 5 ans. Il fut aussi l’un des premiers requérants pour la constitution de l’entreprise sociale Recycle-Action », explique Caroline Arcand, directrice générale du Groupe Convex qui a accepté ce prix pour le lauréat.

Finalement, le CCO a remis un troisième lauréat surprise à sa présidente sortante, Claudette Gleeson qui, après trois mandats consécutifs au sein de l’organisme, doit se retirer du conseil d’administration. Le prix du Lauréat collectif individuel lui est remis pour tout ce qu’elle a apporté au mouvement coopératif et à la communauté franco-ontarienne dans son ensemble.

Claudette Gleeson est conseillère financière agréée depuis 1998. Elle possède une expérience exhaustive comme membre de CA de plusieurs organismes et agences francophones et est présidente de l’Accueil francophone et vice-présidente du Conseil scolaire des Aurores boréales. Elle fait partie du projet de relocalisation du Centre francophone de Thunder Bay depuis 2008, d’une part en tant que consultante pour les plans de construction d’un nouvel édifice, d’autre part en menant les négociations avec toutes les parties prenantes.

PHOTO: De gauche à droite : Claudette Gleeson, André Rhéaume et sa conjointe Lucie, Luc Morin et Dènik Dorval