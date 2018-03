Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) et l’Ontario Co-operative Association (OAC) ont invité la communauté torontoise à célébrer le Mouvement coopératif le 21 mars dernier à l’Assemblée législative. Ce Mouvement comprend plus de 1500 coopératives dans la province.

Au cours de cette rencontre qui a rassemblé une quarantaine de politiciens, dont la ministre des Affaires francophones Marie-France Lalonde, de courtes allocutions ont été prononcées. « Ces derniers 18 mois, j’ai eu l’occasion de vraiment voir quel bon travail vous faites et combien vous êtes nécessaire dans notre tissu économique et social », a déclaré la ministre des Richesses naturelles et des Forêts, Nathalie Des Rosiers. La députée Lisa Thomson a ajouté que « c’est important de réaliser la valeur que les coopératives apportent à la province ».

Ce 5 à 7 mettait donc en avant les réussites des deux organismes, l’un francophone et l’autre anglophone. Cela fait cinq ans que le CCO et l’OCA font des efforts politiques à Queen’s Park pour promouvoir certaines recommandations pour le secteur coopératif.

Le CCO a créé un caucus parlementaire composé des trois partis politiques de l’Ontario. Ce caucus se rassemble à l’Assemblée législative trois ou quatre fois par an. À l’agenda sont discutées des recommandations que le CCO aimerait mettre en place. « On voit comment les députés peuvent nous aider à pousser certaines recommandations. Je pense qu’on a touché l’ensemble des députés qui sont à Queen’s Park », a indiqué Julien Geremie, directeur adjoint du CCO.

Depuis quelques années, le CCO pousse trois recommandations. Le CCO souhaiterait, entre autres, que le dossier des coopératives soit transféré du ministère des Finances à celui des Service gouvernementaux et Services aux consommateurs où se trouvent les autres entreprises. Cette mesure aiderait les coopératives à accroître leur visibilité, à accéder à davantage de services gouvernementaux et à s’associer avec ces autres formes d’entreprises.« Ce transfert est prévu dans le budget, donc c’est en train de se faire », a indiqué Julien Geremie,.

La deuxième recommandation est de permettre que les coopératives soient incorporées par l’entremise de Service Ontario en ligne ou à un guichet de Service Ontario plutôt que par formulaire papier. « L’incorporation vers Service Ontario devrait se faire l’automne prochain », a-t-il ajouté.

Enfin, le CCO veut une révision de la Loi sur les sociétés coopératives de l’Ontario qui est la plus veille au Canada. « On travaille encore sur ce point. La ministre Nathalie Des Rosiers a déposé un projet de loi en décembre dernier pour ajuster certaines dispositions de la Loi sur les sociétés coopératives de l’Ontario. Le projet de loi est passé. Maintenant, c’est de voir comment tout ceci va se mettre en place », poursuit M. Geremie.

Ce ne sont pas les seuls dossiers sur lesquels travaille le CCO. Par exemple, une disposition que l’organisme aimerait changer est au niveau de l’audit. « On voudrait que pour les plus petites coopératives, celles qui sont en deçà d’un certain seuil annuel, ne soit pas obligées de faire un audit. Il y a des coopératives qui ont dû fermer parce que payer pour un audit représentait l’essentiel de leurs dépenses annuelles », a indiqué M. Geremie. Il reste donc encore beaucoup de travail en perspective pour le CCO.