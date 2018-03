Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, les aînés membres du Cercle de l’amitié étaient invités, le dimanche 4 mars, à un repas servi par de jeunes bénévoles des écoles secondaires Jeunes sans frontières et Sainte-Famille, et une présentation aux saveurs et couleurs du Cameroun.

Intitulée « Cameroun, un pays solitaire », l’activité proposait d’entrée de jeu aux participants un repas de poulet avec risotto africain, salade et beignets camerounais de farine. Au dessert, des tranches de banane plantain saupoudrées de sucre en poudre. Un délice!

Par la suite, Farrell Ngambia, élève à l’école secondaire Sainte-Famille et dont les parents sont camerounais, a présenté un diaporama sur ce pays d’Afrique indépendant depuis le 20 mai 1972. Délimitées par le Nigéria à l’ouest, le Tchad au nord, la République centrafricaine à l’est et la République du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale au sud, ses frontières actuelles résultent de la colonisation européenne. D’ailleurs, près de 90 % de sa population d’environ 30 millions d’habitants parlent français.

Le jeune homme a parlé des diverses religions que l’on retrouve au Cameroun selon les régions, de la nourriture typique et des habitudes vestimentaires. Il a d’ailleurs surpris son public en indiquant que dans ce pays, les gens portent du blanc lors de l’enterrement d’un membre de la famille, y compris la veuve qui pendant le deuil, s’habille également en blanc.

Il a aussi parlé de l’équipe sportive Les Lions indomptables, le soccer étant très populaire au Cameroun. Cette équipe nationale a remporté la médaille d’or olympique en 2000 et a participé à sept reprises aux finales de la Coupe du monde. Les habitants de ce pays en développement sont très accueillants et vivent surtout de l’agriculture. La polygamie est permise encore aujourd’hui mais seulement pour les hommes.

Côté musical, le baryton, chanteur lyrique et musicien camerounais Tobe Mbarga a chanté, accompagné de sa guitare, quelques airs de son pays dans sa langue natale et en français. Il a d’ailleurs interprété une chanson d’un artiste camerounais qui rend hommage à sa mère, question de souligner la Journée internationale des femmes le 8 mars.

M. Mbarga est un nouvel arrivant au Canada et se plaît énormément dans son pays d’adoption. Il a aussi interprété avec sa superbe voix les airs d’opéra lyrique O Sole Mio, Toréador, En Garde et le succès immortalisé par Andrea Bocelli, Con Te Partirò. Les participants lui ont réservé une longue ovation après cette grande prestation. Bref, un moment unique que les aînés du Cercle de l’amitié n’oublieront pas de sitôt. Le prochain et dernier rendez-vous du programme Nouveaux Horizons pour la saison 2017-2018 aura lieu le 18 mars avec une incursion à Haïti.

PHOTO: Le baryton Tobe Mbarga