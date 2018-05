Le Centre francophone de Toronto (CFT) organisait le vendredi 11 mai son Café Franco sur le thème de la Côte d’Ivoire.

Créé en 2010 sous le nom « les amis du jeudi », le Café Franco fait partie du programme connexion communautaire du Service aux nouveaux arrivants. Il est néanmoins ouvert à tous les Torontois qui souhaitent y participer. Cette activité permet de découvrir une culture francophone par le biais de la gastronomie et une présentation du pays à l’honneur ce jour-là.

« À Toronto, il y a beaucoup de cultures différentes et les gens ne les connaissent pas bien. Nous voulions donc remédier à ça. C’est un bon moyen de découvrir les cultures francophones », précise Seydou Boureima Oumarou, organisateur du Café Franco.

Mis en place sept fois par an, le Café Franco bénéficie d’un thème différent chaque fois. Le Bénin, le Niger et Haïti ont déjà été présentés cette année.

Pour cette activité, M. Boureima Oumarou fait appel à des bénévoles et, cette fois, c’est Sophie Zadou, Ivoirienne d’origine béninoise, qui a présenté la Côte d’Ivoire. La jeune femme avait vraiment préparé sa causerie qui était très détaillée. Elle a parlé de la culture, de l’histoire, du contexte économique et politique, de la géographie et de la gastronomie de son pays natal.

Les invités ont notamment appris que la Côte d’Ivoire fut une colonie française jusqu’en en 1960, que sa monnaie est le Franc CFA, que le drapeau ivoirien ressemble à celui de la France et est formé de trois bandes verticales orange, blanche et verte de largeur égale, qu’entre 1960 et 2017, la population a presque été multipliée par six, passant de 4 à 23 millions, etc.

Et pourquoi le nom Côte d’Ivoire? C’est simple, l’animal emblématique du pays est l’éléphant dont les défenses sont en ivoire.

Cette soirée fut également l’occasion pour les participants d’échanger. À la fin de la rencontre, ils ont dégusté un plat ivoirien, l’attiéké et sa sauce composée d’huile de citron, d’oignon et de tomate.

Cette activité qui allie culture, gastronomie et plaisir a permis à tout un chacun de passer un bon moment.

PHOTO: Sophie Zadou et Seydou Boureima Oumarou