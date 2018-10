Le lundi 22 octobre, les chefs cuisiniers, distributeurs, restaurateurs, représentants de chaînes d’alimentation, détaillants indépendants, etc., bref, tous ceux qui, au-delà de l’agriculteur, font de la nourriture leur métier, étaient conviés à l’événement Rendez-vous gourmet Québec à Toronto. Cette 8e édition de ce salon agroalimentaire organisé par le Bureau du Québec à Toronto a encore une fois permis de faire découvrir une grande variété de produits du terroir haut de gamme et des artisans des plus talentueux.

Chocolats, fromages, pâtisseries, charcuteries, pains, trempettes… Rien ne manquait pour être mis en appétit. Côté boissons alcoolisées, un choix non négligeable était également présenté tant en ce qui touche aux vins qu’aux spiritueux. La cinquantaine d’exposants ont vu défiler devant leur kiosque plus de 600 visiteurs et nul doute que des liens professionnels et commerciaux se sont noués entre deux dégustations. L’année dernière, le salon avait entraîné dans son sillage des ventes totalisant 1,8 millions $.

« On mesure les ventes que les entreprises font après chaque événement, explique Catherine Tadros, chef de poste du Bureau du Québec à Toronto. C’est toujours dans l’optique d’aider nos entreprises à conquérir de nouveaux marchés. » En effet, un artisan québécois qui participe à un Rendez-vous gourmet se voit accompagné dans ses démarches par Mme Tadros et son équipe dans le cadre d’une relation à long terme, d’autant plus que bon nombre d’entreprises choisissent de réitérer leur participation au salon. La formule rencontre toujours du succès et fut même expérimentée à Calgary il y a deux ans.

Mais comme c’est vers l’Ontario que sont acheminées 60 % des exportations du Québec, c’est sans surprise cette province qui attire tous les regards, sans compter qu’on y trouve un potentiel de croissance pour les artisans de l’agroalimentaire. « Je pense que le Québec a une bonne réputation dans ce secteur et il y a ici une belle réceptivité », confirme Catherine Tadros. Qui plus est, les petites entreprises québécoises enracinées dans leur milieu et qui se sont spécialisées dans un créneau bien à elles bénéficient de la tendance actuelle qui est aux produits locaux et artisanaux.

D’ailleurs, s’il est deux chefs qui peuvent témoigner de l’excellence et de la variété des produits québécois, ce sont bien Jonathan Lapierre-Réhayem et Charlotte Langley. Le Montréalais et la Torontoise avaient été invités par le Bureau du Québec pour se livrer à un duel culinaire amical, une première dans le cadre des Rendez-vous gourmet. Flanqués à leurs côtés d’un assistant-cuisinier issu des médias, Gisela McKay pour M. Lapierre-Réhayem et Jordan Maxwell pour Mme Langley, les chefs ont chacun préparé un plat destiné à être servi à un jury. Un gagnant devait ensuite être déterminé en fonction de divers critères.

C’est dans une ambiance bon enfant et dans une cuisine à la vue du public que « l’affrontement » s’est déroulé et le résultat fut des plus serrés. Une note de 91 % a été attribuée au tartare d’agneau de la Gaspésie du chef Lapierre-Réhayem tandis que le saumon sauvage avec accompagnement de légumes de la chef Langley a décroché une note de 92 %.

Mais le grand gagnant de la journée a sans conteste été le milieu agroalimentaire québécois qui, grâce au Bureau du Québec, a bénéficié d’une extraordinaire vitrine dans la Ville reine.

PHOTO : La chef de poste au Bureau du Québec à Toronto Catherine Tadros (au centre) et les chefs cuisiniers Jonathan Lapierre-Réhayem et Charlotte Langley étaient présents au Rendez-vous gourmet Québec à Toronto.