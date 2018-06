À l’occasion de la Fête nationale du Québec, la chef de poste par intérim du Bureau du Québec à Toronto (BQT), Catherine Tadros recevait des représentants de la communauté francophone dans le cadre d’une réception au Musée Gardiner. Elle était accompagnée de toute l’équipe du BQT, et de Jean-Stéphane Bernard, Secrétaire général associé aux relations canadiennes au gouvernement du Québec. Mme Tadros a souligné dans son mot de bienvenue la présence de sa prédécesseur, Nicole Lemieux, puis elle a confirmé la mise en place de deux nouveaux attachés commerciaux, l’un à Toronto et l’autre à Vancouver. Elle a ensuite vanté le partenariat du BQT avec des compagnies agroalimentaires du Québec qui sont bien installées dans la région de Toronto et en Ontario, et a invité les convives à déguster les nombreux fromages fournis pour l’occasion dont plusieurs venaient de remporter des prix récemment dans la Ville reine. La courte introduction s’est terminée avec un mot de Jean-Stéphane Bernard qui a levé son verre à la Fête nationale du Québec.