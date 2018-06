Le Club Richelieu Toronto (CRT) recevait les membres de la communauté à Centres d’Accueil Héritage (CAH) pour son barbecue de fin d’année au profit des deux organismes. Au menu : steak et poulet cuits sur le gril, pommes de terre rissolées, salades, légumes et dessert.

Initiée il y a de nombreuses années, cette collecte de fonds est une occasion pour le CRT de donner pour une cause qui lui tient à cœur, les aînés francophones. Le Club se dévoue pour la jeunesse francophone de la région tout au long de l’année, mais également pour les aînés dont plusieurs sont en situation précaire. L’argent recueilli pour CAH permet d’offrir des activités sociales aux résidents et d’aider d’autres personnes âgées à recevoir des services de toutes sortes, que ce soit de l’aide psychologique, médicale ou du transport adapté.

Les membres bénévoles du CRT offrent leur temps et leurs nombreux talents au service de la communauté. Des personnes comme Claude-Reno D’Aigle qui lors de cette soirée a démontré ses qualités de chef en cuisant la viande pour tous les participants. D’autres comme Diane Saint-Pierre et Monique Charron accueillaient les gens et s’assuraient du bon déroulement de l’activité.

Le président du CRT, Denis Rioux, a prononcé quelques mots avant le souper pour remercier les commanditaires de l’événement et des membres du Club Richelieu Trillium qui s’étaient déplacées pour l’occasion. Plusieurs prix de présence donnés par des bénévoles du CRT étaient offerts, et dans le but d’amasser un peu plus d’argent durant la soirée, M. Rioux avait demandé aux gens d’apporter leur propre bouteille de vin et demandait 5 $ en frais de débouchonnage.

Puis avec l’argent amassé, il séparait le total en trois parts égales avec lesquelles il a effectué un tirage. Un tiers de la somme totale recueillie était remis au Club Richelieu, un autre tiers à une personne de la salle, et le dernier montant était remis en don aux CAH par la personne gagnante qui en retour recevait un reçu d’impôt.

Près de 1400 $ ont été recueillis lors de ce barbecue dont une partie sera remis à CAH. C’est Simone Berry qui a remporté le premier tiers du montant amassé grâce aux bouchons de liège, soit un prix en argent de 143 $, puis un don sera fait à CAH au nom de l’autre gagnante, Denise Dufour, pour le même montant. Une douzaine de prix ont été remis aux quelque 40 participants. Bref, tout était prétexte à avoir du plaisir et faire de cette collecte de fonds une réussite.

PHOTO: Le repas fut très apprécié des convives.